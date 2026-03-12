全球暖化反受惠? 國王企鵝「生機」蓬勃 繁殖成功率大增40％

南極克羅澤島上的一對國王企鵝。（法新社檔案照）

全球暖化打亂植物、動物的繁殖節奏，對彼此息息相關的物種來說，通常是壞消息，不過，11日發表的一份研究卻發現，有一種動物罕見地因此「生機」蓬勃：國王企鵝。國王企鵝因應氣候變遷提早進入繁殖季，有助於牠們的繁殖成功率。

《美聯社》11日報導，11日在《科學先端》（Science Advances）期刊發表的這份研究，追蹤次南極群島約1萬9000隻國王企鵝，發現與2000年相比，繁殖季平均提早了19天，而提早開始交配，使牠們的繁殖成功率提高約40%。

動、植物因氣候變遷所作調適的腳步不一，因此改變繁殖時間，導致出現「物候」（phenology）錯位，例如花朵太早開花，但是授粉的蜜蜂卻遲來一步，向來是生物學家所憂心的。

參與這份研究的法國國家科學研究院（CNRS）海鳥生態學家勒伯耶克（Celine Le Bohec）指出，像國王企鵝這樣，在時節改變上適應得這麼好的物種，是「前所未見」，「相當引人注意」。她指出，國王企鵝與其他因繁殖季提早，而面臨數量減少威脅的企鵝不同，其繁殖季可從10月底持續到次年3月，而牠們正利用這種彈性帶來的優勢。

研究報告第一作者、摩納哥科學中心（Scientific Centre of Monaco）海鳥生態學家巴東（Gael Bardon）指出，國王企鵝繁殖成功率，不受海洋升溫、覓食網也隨之改變影響，也在於牠們調整覓食策略，有些向南前往「極鋒區」（polar front）覓食，有些往北移動，也有的留在繁殖地附近，依環境條件調整覓食行為。此外，國王企鵝食物選擇多樣，燈籠魚等主要食物以外，也能捕食其他獵物。

不過，勒伯耶克提醒，國王企鵝這種調整或許只是暫時的，牠們能因應正快速變化的環境多久，「我們不知道，因為變化非常、非常快」。

近日提出企鵝繁殖季節提早相關研究的英國牛津大學生物學家馬丁尼茲（Ignacio Juarez Martinez）也指出，國王企鵝目前或許是氣候變遷中的「贏家」，但是氣候變遷仍在持續，而未來洋流、降雨或者溫度的變化，可能抵銷這些優勢。

