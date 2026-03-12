美中峰會前夕P-8A巡邏機飛越台海 美軍第七艦隊證實

美國海軍P-8A海上巡邏機。（路透檔案照）

在美中峰會舉行前夕，美國海軍一架P-8A「海神」巡邏機於11日飛越台灣海峽國際空域。美國第七艦隊12日證實此消息。根據香港南華早報報導，美國第七艦隊發言人康默（Matthew Comer）中校透過電子郵件表示，此次飛越行動，展現了美國致力於維護「自由開放的印太地區」。

康默在電郵聲明中指出：「美國在台灣海峽的運作符合國際法，我們藉此維護所有國家的航行權與自由。」他進一步說明，此次飛行雖是今年首次公開報導的美軍飛機穿越台海案例，但美軍艦機在此水域的活動實屬例行性質。

此次飛行發生在川普總統預定於3月31日至4月2日訪中之前。針對美軍動作，北京方面迅速做出反應。根據台灣國防部統計，從11日上午6時至12日上午6時，共有5架次解放軍軍機在台灣周邊活動，其中3架次越過台海非正式中線，進入台灣北部及西南防空識別區（ADIZ），打破了近日來的平靜態勢。

北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）主任胡波分析認為，11日的解放軍活動很可能是對P-8A飛越的回應。他直言：「從北京的角度來看，這是不友好的行動。」但他也補充，此類美軍飛機穿越雖具「政治敏感性」，但尚不足以破壞既定的峰會計劃。

中國官媒環球時報援引匿名消息來源報導，解放軍在美方飛機穿越期間，全程進行了監控與追蹤，並出動海空兵力有效處置了相關情况。

值得注意的是，截至12日，解放軍東部戰區仍對此事保持沉默，至於第七艦隊雖向媒體提供了聲明內容，但並未像往年般在官方網站發布正式新聞稿。胡波指出，雙方目前都展現出刻意的謹慎態度，並解釋說：「過去兩年，雙方都希望降低政治敏感性，因此美軍對此類活動的宣傳力度不如以往強烈。」回顧過往數據，2024年美軍P-8A飛機至少四次穿越台海，2025年則至少有一次。自2024年11月以來，第七艦隊未再就P-8A穿越台海發表公開聲明，北京方面也保持沉默。

