戰爭將結束？ 川普：伊朗已經沒什麼可攻擊目標了

川普在接受媒體訪問時也宣稱，與伊朗的戰爭很快就會結束，因為伊朗「已經沒有什麼可攻擊的目標」。（法新社）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，軍事行動已持續12天。美國總統川普11日在一場活動中宣稱，「美國已經贏得與伊朗的戰爭」，不過美國會繼續執行軍事行動。川普在接受媒體訪問時也宣稱，與伊朗的戰爭很快就會結束，因為伊朗「已經沒有什麼可攻擊的目標」。

川普11日接受美國網路媒體《Axios》訪問時提到，與伊朗的戰爭很快就會結束，「我想什麼時候結束，它就會結束」。針對伊朗在荷莫茲海峽部署水雷的傳聞，川普向《Axios》證實，光是在10日的空襲行動中，美軍就摧毀16艘佈雷艇，破壞伊朗計畫。

川普透露，戰爭進展順利，美方進度遠超計畫進度，造成的破壞也比預想的還要更大。川普強調，伊朗的敵意不僅限於以色列和美國，也蔓延到整個海灣地區的其他國家，「他們的目標是中東其他地區，他們正在為47年來造成的死亡和破壞付出代價，這是報應，他們不會輕易逃脫懲罰」。

儘管川普公開表示軍事行動已基本實現目標，但美國和以色列官員提到，高層尚未針對「何時停止戰鬥」下達內部指示。

