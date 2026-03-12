越南5年一度全國選舉將登場 一黨制下的民主挑戰

越南15日將舉行5年一度選舉，圖為河內街頭一處宣傳看板。（歐新社）

一黨制的越南，15日將舉行5年一度的全國選舉，由近7350萬名公民投票選出國會代表及各級人民議會代表。積極改革與提升政府效能的越南，是否將再往民主、平等的目標更進一步，引發各界關心。

近日在河內市中心，政治標語、指示牌、布條，隨處可見，一切都在提醒居民：5年一度的選舉日即將到來。近7350萬名公民將於15日出門投票，選出第16屆國會代表及2026年到2031年各級人民議會代表。

●一場選舉 投出地方與中央議會代表

全國選民將在各區選出鄉（坊）級的坊議會代表，並在逐級進行選舉，直至中央。

這場全國投票包含國家與省、鄉（坊）兩個地方層級。根據越南通訊社報導，在國家層面，選民將選出國民議會代表。國民議會為國家最高權力機關，行使憲法和立法權，決定重大國家政策，並監督國家機構。將上任的議會預計從全國182個選區中選出500名代表，任期5年。

同一天，選民也將選出省級和鄉級人民議會代表。這些議會作為地方的權力機構，負責在其管轄範圍內決定重要事項，並監督法律和政策的實施，任期同樣5年。各級人民議會將再選出政策執行機關，也就是人民委員會。

每個地方的人民議會規模因人口而異。人口較少省份的人民議會有50名代表，之後根據人口比例增加議席，直至法定上限85人。首都河內和經濟重鎮胡志明市則將各選出125名市級代表。上屆選舉中，越南共選出超過26萬名人民議會代表。

● 誰有投票權？

根據越南選舉法，選舉須在星期日舉行，且以普選、平等、直接選舉、無記名投票為四大原則。

所有年滿18歲的越南公民均享有選舉權，只要未被褫奪公權或被判無行為能力，都可在各區指定的投票所投下選票。如同台灣，越南無法進行遠距投票，海外越南人必須回國行使投票權。

15日投票站全天開放，採無記名投票，由當地選舉小組監督。候選人在其選區獲得超過半數有效選票即可當選。若獲超過半數有效票的候選人數超過所需席次，則得票最高的候選人當選；若候選人得票相同且超過剩餘席位總數，則年齡較大者當選。

● 誰能參選？

依據越南憲法與選舉法，年滿21歲公民則可參選。法律也規定候選人名單須具代表性：至少18%的正式候選人須來自少數民族；至少35%須為女性。

投票公報上列出候選人加入共產黨的日期，但有些候選人此欄空白，意即並非共產黨員，公民亦可以毛遂自薦參選，

值得注意的是，參選者須通過越南共產黨領導的「越南祖國陣線」兩次協商會議審查，之後才能獲提名，正式列入合格候選人名單。而篩選標準包括是否具有堅定政治思想；是否絕對忠於黨、國家和人民的利益；能否堅決捍衛黨的思想基礎、憲法等。

如2007年的選舉中，875名候選人角逐500個席位，其中150人並非共產黨黨員，但黨內批准參選。另有30名候選人因同事及鄰里共同提名，獲准以個人身分參選。

越通社表示，今年將有864名候選人角逐500個國會席次。其中男性472名，女性392名。近190名候選人來自少數民族，65名候選人不是越南共產黨黨員。

●民主的形式？

近7350萬選民，15日將走進7萬多間投票所，投下選票，履行公民權利義務。2021年全國大選，越南投票率高達99.60%。這是民主參與，抑或是偏向流於形式的公民動員？

根據聯合國開發計劃署（UNDP）2015年一份針對越南直接與間接選舉難得的田野調查報告中可知，由於法規許可，越南存在普遍「代理投票」（Proxy voting）的現象。即只要填寫表格，本人不須親自到場，也可委託親人投票。

阿明（Minh）告訴中央社，由於上班不能回老家投票，因此會填表單委由父母代投；上屆選舉，母親的選票也是由父親投下。

越南開票過程並不公開，人民不會在現場監督開票。負責單位計票後，最遲於25日公布結果。

一位不願透露姓名的共產黨員阿香（Hương）向中央社坦言：「國家最重要職位都已經在1月的全國代表大會上決定，投不投不重要，只是一個形式而已。」

即便如此，阿香還是樂於參與地方議會代表的直接選舉。她說，「這是公民職責，而且反而是省、鄉（坊）層級的議會代表還與我們每天的生活更息息相關」。

