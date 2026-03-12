看法分歧！川普稱伊朗幾乎走到盡頭 以軍稱仍有大量目標

美國表示，伊朗幾乎已走到盡頭，以色列則主張，仍有許多伊朗目標存在，軍事行動遠未結束。圖為美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

對於目前伊朗戰爭發展，美國與以色列產生不同看法，美國總統川普表示，伊朗幾乎已走到盡頭，以色列則主張，仍有許多伊朗目標存在，軍事行動遠未結束。

根據《法新社》報導，伊朗警告，可能與美國和以色列發動1場曠日持久的戰爭。此番發言正值荷姆茲海峽週邊爆發衝突之際。

荷姆茲海峽是全球五分之一石油的運輸通道，而伊朗的飛彈和無人機襲擊，幾乎使此海峽的航運陷入癱瘓。在石油運輸深受衝擊之際，川普11日稱伊朗幾乎走到盡頭。

川普告訴記者「這並不意味著我們會立即結束衝突，但他們（伊朗）確實面臨此情形。」

川普強調，伊朗海軍和空軍已被摧毀，飛彈也即將耗盡，且美軍可以在1小時內切斷伊朗的電力供應，這將使伊朗的重建工作耗時一代人之久。

川普聲稱，他寧願保持克制，也不願採取任何會讓伊朗「幾乎不可能重建國家」的行動。

川普補充，美國將「少量」動用戰略儲備，以幫助穩定受戰爭影響而動盪的市場。美國隨後宣布，川普已授權從下週開始釋放1.72億桶石油。

與美國看法不同，以色列認為還有許多伊朗目標未打擊。以軍表示，這場軍事行動遠未結束，他們仍有「大量目標」存在。

