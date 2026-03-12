為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    看法分歧！川普稱伊朗幾乎走到盡頭 以軍稱仍有大量目標

    2026/03/12 09:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國表示，伊朗幾乎已走到盡頭，以色列則主張，仍有許多伊朗目標存在，軍事行動遠未結束。圖為美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

    美國表示，伊朗幾乎已走到盡頭，以色列則主張，仍有許多伊朗目標存在，軍事行動遠未結束。圖為美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

    對於目前伊朗戰爭發展，美國與以色列產生不同看法，美國總統川普表示，伊朗幾乎已走到盡頭，以色列則主張，仍有許多伊朗目標存在，軍事行動遠未結束。

    根據《法新社》報導，伊朗警告，可能與美國和以色列發動1場曠日持久的戰爭。此番發言正值荷姆茲海峽週邊爆發衝突之際。

    荷姆茲海峽是全球五分之一石油的運輸通道，而伊朗的飛彈和無人機襲擊，幾乎使此海峽的航運陷入癱瘓。在石油運輸深受衝擊之際，川普11日稱伊朗幾乎走到盡頭。

    川普告訴記者「這並不意味著我們會立即結束衝突，但他們（伊朗）確實面臨此情形。」

    川普強調，伊朗海軍和空軍已被摧毀，飛彈也即將耗盡，且美軍可以在1小時內切斷伊朗的電力供應，這將使伊朗的重建工作耗時一代人之久。

    川普聲稱，他寧願保持克制，也不願採取任何會讓伊朗「幾乎不可能重建國家」的行動。

    川普補充，美國將「少量」動用戰略儲備，以幫助穩定受戰爭影響而動盪的市場。美國隨後宣布，川普已授權從下週開始釋放1.72億桶石油。

    與美國看法不同，以色列認為還有許多伊朗目標未打擊。以軍表示，這場軍事行動遠未結束，他們仍有「大量目標」存在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播