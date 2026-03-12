伊朗穆吉塔巴接班卻不見人 傳空襲中腿骨折、臉裂傷

有消息人士透露，小哈米尼在美以聯軍攻擊首日就受傷，因此接班最高領袖到現在都還沒公開露面過。圖為伊朗群眾手舉穆吉塔巴．哈米尼（中）與已故領袖哈米尼的圖片。（法新社）

穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）8日接班亡父哈米尼（Ali Khamenei），成為伊朗最高領袖，不過小哈米尼至今未公開露面，伊朗政府顧問尤瑟夫．裴澤斯基安（Yousef Pezeshkian）11日發文指出，小哈米尼因傷未公開露面，但人平安、狀況良好。另外有消息人士透露，小哈米尼在美以聯軍攻擊首日就受傷。

綜合外媒報導，一名知情人士向《CNN》透露，小哈米尼除了腿部骨折以外，左眼周圍也有瘀傷，臉部則有輕微撕裂傷，而關於小哈米尼受傷的留言已經流傳好幾天。另外一名伊朗官員則向《路透》透露，小哈米尼受到輕傷，目前仍在接受治療中；以色列情報部門也評估小哈米尼受傷，這就是他沒有公開露面的原因。

伊朗駐塞普勒斯大使薩拉里安（Alireza Salarian）11日向英國《衛報》透露，已故領袖哈米尼與其他5位家庭成員在一次空襲中一同遇難，而小哈米尼就在這場空襲中受傷。薩拉里安表示，自從小哈米尼擔任最高領袖以來一直沒有公開露面，或許「傷勢」可以解釋一切。薩拉里安認為：「他不適合發表演說。」

