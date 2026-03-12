為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美將釋出少量戰略油儲 川普：美軍已擊中28艘布雷船

    2026/03/12 06:52 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普表示，美國將「稍微」釋出一些戰略石油儲備，他也提到，目前美軍已擊中28艘伊朗布雷船。（路透）

    美國總統川普表示，美國將「稍微」釋出一些戰略石油儲備，他也提到，目前美軍已擊中28艘伊朗布雷船。（路透）

    中東局勢緊張，伊朗11日升高對其周邊海域的攻擊行動，多艘貨船遭襲擊，伊朗更嗆「準備迎接每桶200美元的油價吧」。美國總統川普表示，美國將「稍微」釋出一些戰略石油儲備。他也提到，目前美軍已擊中28艘伊朗布雷船。

    中東局勢升溫，伊朗先是在攸關全球海運原油運輸的荷姆茲海峽布下水雷，11日更有多艘在波斯灣的貨船遭不明發射物擊中。為因應伊朗戰火引發的供應中斷，國際能源總署（IEA）11日要求成員國集體釋出4億桶石油儲備，日本、德國、英國11日都宣布將釋油，這也是IEA自1974年成立以來最大規模的釋油行動。

    在IEA宣布成員國將釋出石油儲備後，川普在被媒體詢問到時也透露，美國將「稍微」釋出一些戰略石油儲備，「讓油價降下來。」他也提到伊朗正在發生巨大的邪惡，並稱伊朗的軍事力量和領導層已被大幅削弱，「我們正在狠狠打擊他們」，摧毀了他們的海軍、空軍、所有防空武器和雷達。

    針對伊朗在荷姆茲海峽布下水雷，川普也指出，截至目前美軍已擊中28艘布雷船。川普也稱，儘管衝突仍在持續，但全球油價「很快就會下降」，並表示市場波動「比他想像的還要小」。

    https://thehill.com/homenews/administration/5777376-live-updates-trump-massie-iran/

    https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-says-us-struck-28-iranian-mine-laying-vessels/3860416

    https://foxbaltimore.com/news/nation-world/exclusive-president-donald-trump-speaks-cincinnati-visit-thermo-fisher-scientific-pharmaceutical-manufacturing-energy-national-security-drug-prices-medicine-medications-midterm-elections-gasoline-strategic-petroleum-reserve-prices-save-act

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播