美將釋出少量戰略油儲 川普：美軍已擊中28艘布雷船

美國總統川普表示，美國將「稍微」釋出一些戰略石油儲備，他也提到，目前美軍已擊中28艘伊朗布雷船。（路透）

中東局勢緊張，伊朗11日升高對其周邊海域的攻擊行動，多艘貨船遭襲擊，伊朗更嗆「準備迎接每桶200美元的油價吧」。美國總統川普表示，美國將「稍微」釋出一些戰略石油儲備。他也提到，目前美軍已擊中28艘伊朗布雷船。

中東局勢升溫，伊朗先是在攸關全球海運原油運輸的荷姆茲海峽布下水雷，11日更有多艘在波斯灣的貨船遭不明發射物擊中。為因應伊朗戰火引發的供應中斷，國際能源總署（IEA）11日要求成員國集體釋出4億桶石油儲備，日本、德國、英國11日都宣布將釋油，這也是IEA自1974年成立以來最大規模的釋油行動。

在IEA宣布成員國將釋出石油儲備後，川普在被媒體詢問到時也透露，美國將「稍微」釋出一些戰略石油儲備，「讓油價降下來。」他也提到伊朗正在發生巨大的邪惡，並稱伊朗的軍事力量和領導層已被大幅削弱，「我們正在狠狠打擊他們」，摧毀了他們的海軍、空軍、所有防空武器和雷達。

針對伊朗在荷姆茲海峽布下水雷，川普也指出，截至目前美軍已擊中28艘布雷船。川普也稱，儘管衝突仍在持續，但全球油價「很快就會下降」，並表示市場波動「比他想像的還要小」。

https://thehill.com/homenews/administration/5777376-live-updates-trump-massie-iran/

https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-says-us-struck-28-iranian-mine-laying-vessels/3860416

https://foxbaltimore.com/news/nation-world/exclusive-president-donald-trump-speaks-cincinnati-visit-thermo-fisher-scientific-pharmaceutical-manufacturing-energy-national-security-drug-prices-medicine-medications-midterm-elections-gasoline-strategic-petroleum-reserve-prices-save-act

