英國國會歷史性改革 取消上議院700年世襲貴族議席

英國國王查爾斯三世於2024年7月17日，在倫敦國會大廈舉行國會開幕典禮期間，於上議院議事廳的君主座位上宣讀國王演說。（路透檔案照）

英國國會10日通過一項法案，正式取消世襲貴族在上議院自動擁有議席與投票權的制度，結束延續700多年、以繼承貴族頭銜取得議員資格的傳統，也為自1990年代工黨政府推動的上議院改革樹立重要里程碑。

在首相施凱爾領導的工黨政府推動下，這項法案將移除上議院中最後92名具有投票權的世襲貴族，包括公爵、伯爵與子爵等。法案在本屆會期結束後生效時，這些憑藉世襲頭銜進入上議院的成員將失去議席；若未來獲冊封為「終身貴族」，仍可重新進入上議院。

請繼續往下閱讀...

英國政府指出，目前全球僅剩英國上議院與非洲國家賴索托的參議院仍保有世襲成分。內閣辦公室大臣湯馬斯-西蒙茲指世襲議席制度「過時且不民主」，他表示：「國會不應是老男孩人脈網路的展示館，不應讓幾百年前授予的頭銜凌駕於人民意志之上。」

上議院工黨領袖史密斯女爵強調，這項法案只是上議院改革的第一步，未來仍將推動建立議員退休制度及更嚴格的出席規範。

儘管支持改革者眾多，一些議員仍對告別世襲貴族表達感慨。上議院議長佛塞勳爵表示，世襲貴族多年來在辯論、監督政府以及維繫制度記憶方面皆有貢獻，「告別許多長期並肩工作的同僚仍令人感傷」。上議院保守黨領袖楚爾勳爵也指出，世襲貴族在700多年的歷史中雖非完美，但多數人忠誠服務國家，對法律改進作出貢獻。

目前英國上議院約有800名成員，是全球第二大立法機構，僅次於中國全國人民代表大會。其主要職責為審查下議院通過的法案，雖無法最終否決立法，但可提出修正、延遲法案生效，並可提出新的立法草案。上議院成員多為終身貴族，包括卸任國會議員、公共或私人領域的傑出人士，以及英國國教高階神職人員，例如坎特伯里大主教等。

1999年時任首相布雷爾領導的工黨政府，曾大幅削減約750名世襲貴族議席，僅保留92席作為政治妥協。如今施凱爾政府終於完成這項延宕約25年的改革。

該法案在獲得英國國王查爾斯三世批准後將正式生效，預計世襲貴族將於本屆會期結束時退出上議院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法