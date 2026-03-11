澳洲最後關頭隔開監控者 伊朗女足再有2人獲庇護

伊朗國家女子足球隊已搭機離開澳洲，飛抵馬來西亞吉隆坡機場。（路透）

伊朗國家女子足球隊在澳洲參加亞洲盃足球賽，由於在賽前拒絕唱國歌，被伊朗官方媒體指為「戰時叛徒」。其中5名球員脫隊出走，已獲得澳洲政府核發人道簽證。在離境前最後一刻，再有2人提出申請獲得政治庇護。

綜合外媒報導，伊朗女子足球隊共有7名成員已獲澳洲庇護，澳洲政府證實，除少數幾名代表團成員外，其餘人在經由雪梨機場準備搭機返國時，都曾被個別提供庇護機會。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）週二說明，球員在通關時被安排與隨行監控人員分開，並逐一接受個別談話。他表示，「她們都獲得了選擇的機會......我們確保整個過程沒有催促、沒有施壓，一切都是為了確保這些人能有尊嚴地作出選擇。」

柏克說，這2人已與前一天獲得人道簽證的5名球員會合。其中1人是球員，另1人則是球隊職員。

其餘隊員於週二深夜從雪梨離境，目前已飛抵馬來西亞吉隆坡機場。但在離境前，女足隊下榻飯店及機場外都有抗議行動。伊朗裔澳洲人試圖阻止她們離開澳洲，原因是擔心她們返回伊朗後的人身安全，伊朗國營電視將拒絕演唱國歌的球員貼上「叛徒」標籤；在伊朗，貪腐或叛國罪可被判處死刑。

