為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    瑞士長途巴士火燒車！疑男子自焚釀6死5傷

    2026/03/11 08:17 即時新聞／綜合報導
    瑞士西部小鎮10日發生長途巴士起火事故，造成至少6人喪生。（法新社）

    瑞士西部小鎮10日發生長途巴士起火事故，造成至少6人喪生。（法新社）

    瑞士西部一小鎮10日發生長途巴士起火事故，造成至少6人喪生，救援人員迅速趕抵現場時，發現巴士早已被大火吞噬。當地警方已立即展開刑事調查。

    綜合媒體報導，事件10日晚間發生在瑞士弗里堡邦（Fribourg）小鎮凱爾澤斯（Kerzers）的主要街道上，當地警方證實，已造成6人死亡，並有5人受傷，其中3人傷勢相當嚴重。

    瑞士《展望報》（Blick）報導，火勢最猛烈時，車輛冒出的火焰高達數公尺，目擊者稱數英里外都能看見滾滾黑煙。消防人員趕到時，長途巴士只剩下焦黑的車殼。此前有民眾報案稱1名男子自焚，警方已對此展開調查。

    弗里堡警方發言人證實，調查仍在進行中，現場將徹夜保持封鎖狀態。警方稱，火災可能因人為縱火所引起，並稱曾獲報有人「朝身上淋汽油」。弗里堡邦警官帕波（Frederic Papaux）告訴《法新社》，「警方目前將這起火災視為人為事件，甚至不排除是蓄意行為。」

    長途巴士當時正從迪丁根（Dudingen）開往凱爾澤斯，卻在即將抵達終點站時起火。5名傷者中，有3人被緊急送往醫院，另2人則在現場接受治療。

    弗里堡警方在聲明中表示，檢察官已對此案展開刑事調查，並拒絕透露死傷者是否包括縱火嫌疑人。「我們目前不會公布任何相關資訊。」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播