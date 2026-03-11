瑞士長途巴士火燒車！疑男子自焚釀6死5傷

瑞士西部小鎮10日發生長途巴士起火事故，造成至少6人喪生。（法新社）

瑞士西部一小鎮10日發生長途巴士起火事故，造成至少6人喪生，救援人員迅速趕抵現場時，發現巴士早已被大火吞噬。當地警方已立即展開刑事調查。

綜合媒體報導，事件10日晚間發生在瑞士弗里堡邦（Fribourg）小鎮凱爾澤斯（Kerzers）的主要街道上，當地警方證實，已造成6人死亡，並有5人受傷，其中3人傷勢相當嚴重。

瑞士《展望報》（Blick）報導，火勢最猛烈時，車輛冒出的火焰高達數公尺，目擊者稱數英里外都能看見滾滾黑煙。消防人員趕到時，長途巴士只剩下焦黑的車殼。此前有民眾報案稱1名男子自焚，警方已對此展開調查。

弗里堡警方發言人證實，調查仍在進行中，現場將徹夜保持封鎖狀態。警方稱，火災可能因人為縱火所引起，並稱曾獲報有人「朝身上淋汽油」。弗里堡邦警官帕波（Frederic Papaux）告訴《法新社》，「警方目前將這起火災視為人為事件，甚至不排除是蓄意行為。」

長途巴士當時正從迪丁根（Dudingen）開往凱爾澤斯，卻在即將抵達終點站時起火。5名傷者中，有3人被緊急送往醫院，另2人則在現場接受治療。

弗里堡警方在聲明中表示，檢察官已對此案展開刑事調查，並拒絕透露死傷者是否包括縱火嫌疑人。「我們目前不會公布任何相關資訊。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

