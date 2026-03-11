為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗陷分裂！地方脫離中央 「這1省 」聲明效忠前朝巴勒維

    2026/03/11 00:18 即時新聞／綜合報導
    伊朗內部陷入分裂。（美聯社）

    美國、以色列對伊朗展開軍事打擊，斬首前最高領袖哈米尼等軍政高層，伊朗內部政治勢力也陷入分裂，地方開始脫離中央。10日有消息傳出，伊朗南部阿拉伯部落聯盟宣布，將改效忠1979年被神權政府推翻、目前流亡海外的巴勒維（Pahlavi）王室，支持建立一個尊重所有民族、人民自由平等的政府。

    X帳號「Dr. Fundji M Benedict-VL」10日轉發一份聲明，來自伊朗南部庫茲斯坦（Khuzestan）阿拉伯部落後裔，包括巴尼卡阿布（Bani Kaab）、巴尼塔米姆（Bani Tamim）和巴尼拉姆（Bani Lam）等部落組成的議會，已宣誓效忠流亡的王儲巴勒維（Reza Pahlavi），「為了伊朗，為了自由與平等，團結一致！懷著對當前歷史時刻的清醒認識，面對我們的祖國伊朗這片純潔的土地，以及祖先的信仰與精神，在此宣布：我們對祖國伊朗的土地表達忠誠與承諾。」

    「這是一份伊朗阿拉伯人的民族宣言。庫茲斯坦這個大型邊境省份，多年來在伊斯蘭共和國政權統治下，遭受嚴重的物資短缺、歧視、軍事封鎖、壓迫與軟性控制。我們認為，這些危機與壓迫被強加於我們身上。在庫茲斯坦人民心中，阿瓦士（Ahvaz）、阿巴丹（Abadan）等城市才是我們的心臟與靈魂，而不是德黑蘭。」

    聲明中主張，徹底推翻現行的伊斯蘭共和國政權，建立一個尊重所有民族、人民自由平等的政府，並堅定強調維護伊朗的領土完整與國家統一，「當前，我們並未與其他反對派力量形成共同領導的團結，但我們認為在巴勒維王朝旗幟下建立全國聯盟，是推動人民起義並將這個腐敗政權趕下台的有效方式，自由且團結的伊朗萬歲！」

