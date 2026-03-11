伊朗陷分裂！地方脫離中央 「這1省 」聲明效忠前朝巴勒維

伊朗內部陷入分裂。（美聯社）

美國、以色列對伊朗展開軍事打擊，斬首前最高領袖哈米尼等軍政高層，伊朗內部政治勢力也陷入分裂，地方開始脫離中央。10日有消息傳出，伊朗南部阿拉伯部落聯盟宣布，將改效忠1979年被神權政府推翻、目前流亡海外的巴勒維（Pahlavi）王室，支持建立一個尊重所有民族、人民自由平等的政府。

X帳號「Dr. Fundji M Benedict-VL」10日轉發一份聲明，來自伊朗南部庫茲斯坦（Khuzestan）阿拉伯部落後裔，包括巴尼卡阿布（Bani Kaab）、巴尼塔米姆（Bani Tamim）和巴尼拉姆（Bani Lam）等部落組成的議會，已宣誓效忠流亡的王儲巴勒維（Reza Pahlavi），「為了伊朗，為了自由與平等，團結一致！懷著對當前歷史時刻的清醒認識，面對我們的祖國伊朗這片純潔的土地，以及祖先的信仰與精神，在此宣布：我們對祖國伊朗的土地表達忠誠與承諾。」

「這是一份伊朗阿拉伯人的民族宣言。庫茲斯坦這個大型邊境省份，多年來在伊斯蘭共和國政權統治下，遭受嚴重的物資短缺、歧視、軍事封鎖、壓迫與軟性控制。我們認為，這些危機與壓迫被強加於我們身上。在庫茲斯坦人民心中，阿瓦士（Ahvaz）、阿巴丹（Abadan）等城市才是我們的心臟與靈魂，而不是德黑蘭。」

聲明中主張，徹底推翻現行的伊斯蘭共和國政權，建立一個尊重所有民族、人民自由平等的政府，並堅定強調維護伊朗的領土完整與國家統一，「當前，我們並未與其他反對派力量形成共同領導的團結，但我們認為在巴勒維王朝旗幟下建立全國聯盟，是推動人民起義並將這個腐敗政權趕下台的有效方式，自由且團結的伊朗萬歲！」

????BREAKING????

The Assembly of the Arab Tribes of Iranian Khuzestan, a coalition of Arab tribes in southern Iran, has declared that the tribes of Bani Kaab, Bani Tamim, and Bani Lam have pledged their allegiance to the exiled Crown Prince Reza Pahlavi under the principles of a… pic.twitter.com/XfRYQYEUOj — Dr. Fundji M Benedict-VL （@Fundji3） March 9, 2026

