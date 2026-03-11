殺了哈米尼也沒用？美情報評估：軍事干預難促成伊朗政權更迭

知情人士透露，在美國與以色列對伊朗發動戰爭前夕完成的情報評估認定，美國的軍事干預不太可能導致這個伊斯蘭共和國發生政權更迭。（法新社檔案照）

2名熟知內情的人士透露，在美國與以色列對伊朗發動戰爭前夕完成的1份情報評估認定，美國的軍事干預不太可能導致這個伊斯蘭共和國發生政權更迭。

美聯社9日報導，這2名要求匿名的知情人士表示，國家情報會議（NIC）在2月的評估得出結論，即使現任領導層被消滅，無論是有限度的空襲，或是規模更大、曠日廢時的軍事行動，都不太可能促成新政府接掌政權。

這項認定削弱了美國政府聲稱能相對迅速（或許在幾週內）完成其在伊朗目標的說法。儘管空襲已擊斃多名伊朗領導層要員，總統川普正考慮希望看到誰來領導該國，但華府仍堅稱，並未在伊朗尋求政權更迭。

熟悉該報告的人士指出，情報評估的結論是，如果領導層被擊斃，伊朗目前並沒有任何強大或統一的反對派聯盟，準備好接管政權。知情人士說，評估認定，如果最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被擊斃，伊朗建制派將試圖維持權力的延續性。

與評估結果一致的是，伊朗「專家會議」8日選出穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），接替他的父親擔任最高領袖。據信穆吉塔巴的觀點比其父更為強硬，而他的中選是德黑蘭強烈抵抗的跡象，也表明這個神權統治階層不會輕易下台。

該評估的細節，稍早由華盛頓郵報與紐約時報率先披露。

針對2月28日展開的空襲，川普與其他政府高層領袖提出不同的理由，聲稱這些行動對於挫敗伊朗的核武計畫，或先發制人阻止伊朗彈道飛彈攻擊是必要的。雖然戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示，這場戰爭的目的不是政權更迭，川普卻說這是他希望看到的結果。

國家情報首長辦公室（ODNI）發言人9日拒絕對該評估置評，並將問題轉給白宮。國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）去年解雇NIC代理主席，因為當時發布的一份解密備忘錄，與川普政府用來合理化驅逐委內瑞拉移民的聲明相牴觸。

川普首次擔任總統時，就對情報圈抱持高度懷疑，經常駁斥其調查結果是基於政治動機，或是「深層政府」（deep state）企圖破壞其總統職權的一部分。

在川普第一任期內擔任國家安全會議（NSC）打擊伊朗大規模毀滅性武器主任的高德柏格（Richard Goldberg）指出，由於情報圈近年來出現若干重大失誤，外界對其也存在一定程度的懷疑。

美國情報機構普遍未能預測到阿富汗政府在2021年迅速垮台，並由神學士（Taliban）接管的發展，當時大多數的評估都認為，接管過程會緩慢得多。此外，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭前夕，ODNI、戰爭部與中央情報局（CIA）都錯誤估計，基輔會迅速落入規模更大、裝備更精良的俄軍手中。

