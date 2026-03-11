為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    烏克蘭專家赴中東攔截伊朗無人機 澤倫斯基盼換取飛彈

    2026/03/11 08:11 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏方已派出三支專業團隊前往中東三國，另有一支專家團隊已抵達約旦的美軍基地，以便協助這些國家應對伊朗製無人機攻擊，並盼能以此換取「愛國者三型」等飛彈。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在線上回應記者提問時指出，三支團隊均已完整編組，預計本週內陸續抵達卡達、阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯。他表示，美國與其他國家目前都已理解，現階段能有效應對伊朗製「見證者」（Shahed）無人機大規模攻擊的經驗，主要來自烏克蘭。

    他說，「一些國家私下向其他來源購買攔截型無人機，……我想他們都明白缺乏烏克蘭軍方操作人員、相關軟體系統、雷達網路與其他支持下，單靠攔截機本身難以發揮作用。」

    澤倫斯基先前曾表示，希望以烏克蘭的攔截型無人機技術換取防空飛彈。他今天進一步指出，烏方已向相關國家提出需求，包括「愛國者三型」（PAC-3）與較舊型的「愛國者二型」（PAC-2）飛彈。

    他昨天透露，烏克蘭已收到來自伊朗鄰近國家、歐洲聯盟成員國及美國等共11個安全合作請求，當中希望借重烏克蘭在反制伊朗製「見證者」無人機方面的經驗與能力。

    澤倫斯基今天並表示，烏克蘭早在一年前就曾向美國提出「無人機合作協議」，內容包括大規模生產並出口烏克蘭具備的無人機技術與產品，包括攔截型無人機等。不過該協議當時未能簽署落實。

    他指出，目前烏克蘭方面向中東國家提供的部分設備與技術，正是當時「無人機合作協議」的一部分內容，烏克蘭現仍對與美國推動相關合作持開放態度。

    此外，澤倫斯基表示，如果美國願意授權烏克蘭在國內生產反彈道飛彈防空系統，以目前烏克蘭軍工產業的能力，有信心可在短時間內實現大規模生產，不僅滿足本國需求，甚至可供應整個歐洲。

    華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）指出，目前由美國企業開發並授權生產的愛國者飛彈系統，主要允許日本與德國等國透過支付授權費在本國生產。

    對於因中東局勢而一再延後的俄羅斯、烏克蘭與美國三方會談，澤倫斯基表示，目前收到的消息是由美方提議延至下週舉行，地點可能在瑞士或土耳其。他指出，會談預計將討論持續交換戰俘，以及推動三方領導人會晤。

    澤倫斯基強調，涉及領土等核心議題，唯有透過領導人層級的會談才可能取得進展。三方會談原定於3月5日至6日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，之後改為本週在土耳其舉行。

    另外，澤倫斯基說，烏方掌握資訊顯示，俄羅斯與美國代表正就可能取消對俄制裁進行討論。他警告，若美國解除對俄羅斯的制裁，將對烏克蘭造成「嚴重打擊」，並期望美方不會作出相關讓步。

