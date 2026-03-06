白宮使用《寶可夢》元素發文 《寶可夢公司》回應了

《寶可夢公司》發言人戴夫表示，近期網路上的相關內容並未經公司授權，也與公司無關。（圖擷取自@WhiteHouse社群平台「X」）

美國白宮近日1則「X」文中使用《Pokémon Pokopia》元素，寫道「讓美國再次強大」引來各界關注。對此，《寶可夢公司》發言人戴夫（Sravanthi Dev）表示，相關內容並未經公司授權，也與公司無關。

《Pokémon Pokopia》在5日正式上線，為《寶可夢》系列首款慢活沙盒遊戲。近期有許多玩家使用由網友開發的文字產生器，製作創意填字內容，在網路上形成一股風潮；沒想到，現任美國總統川普和白宮官方帳號也參一腳。

對此戴夫透過《紐約時報》發表聲明表示，「我們注意到最近在社群媒體上出現的內容，其中包含與我們品牌相關的圖像。我們並未參與其製作或發布，也沒有授權任何人使用我們的智慧財產權。我們的使命是讓世界團結在一起，而這個使命不與任何政治觀點或議程相關」。

白宮對此尚未做出回應。不過先前被問及社群媒體策略時，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）回應，「透過吸引人的貼文和熱門迷因，我們成功地傳達了總統極受歡迎的政策」。

事實上，這並非川普政府第一次使用遊戲智慧財產權來做迷因，此前製作過《最後一戰》、《Minecraft》、《星露谷物語》相關迷因，4日白宮還上傳將對伊朗的轟炸行動與《決勝時刻》系列遊戲畫面一同剪輯的影片。

