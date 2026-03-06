糗大！中國自媒體造謠以色列官員陣亡 本尊親自轉發「死訊」打臉

以色列前國防部長葛朗特。（歐新社）

美國聯手以色列攻擊伊朗，中東情勢一片混亂之際，伊朗媒體及部分可疑帳號，在社群平台發布造謠消息與AI影片大打「認知作戰」。有中國自媒體帳號宣稱，以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）已經被伊朗飛彈擊中身亡，不料卻被本人卻親自轉推該貼文，並幽默回應。

中國海外自媒體帳號「China live」，日前發布消息表示，葛朗特已經被伊朗飛彈擊中身亡。沒想到，該推文獲葛朗特親自轉發，他還表示：「關於我死訊的傳聞，嚴重誇大其詞了。」（The rumors of my death are greatly exaggerated.）

請繼續往下閱讀...

這句名言據傳出自美國作家馬克·吐溫（Mark Twain）。當時有報紙誤傳他死訊，而他幽默回以這段名言。

遭到本人親自回應後，目前「China live」已經將該篇貼文刪除。

"The rumors of my death are greatly exaggerated."



Am Israel Chai ???????? https://t.co/N44yoIC343 — יואב גלנט - Yoav Gallant （@yoavgallant） March 5, 2026

葛朗特親自闢謠。（取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法