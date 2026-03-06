為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    糗大！中國自媒體造謠以色列官員陣亡 本尊親自轉發「死訊」打臉

    2026/03/06 16:23 即時新聞／綜合報導
    以色列前國防部長葛朗特。（歐新社）

    以色列前國防部長葛朗特。（歐新社）

    美國聯手以色列攻擊伊朗，中東情勢一片混亂之際，伊朗媒體及部分可疑帳號，在社群平台發布造謠消息與AI影片大打「認知作戰」。有中國自媒體帳號宣稱，以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）已經被伊朗飛彈擊中身亡，不料卻被本人卻親自轉推該貼文，並幽默回應。

    中國海外自媒體帳號「China live」，日前發布消息表示，葛朗特已經被伊朗飛彈擊中身亡。沒想到，該推文獲葛朗特親自轉發，他還表示：「關於我死訊的傳聞，嚴重誇大其詞了。」（The rumors of my death are greatly exaggerated.）

    這句名言據傳出自美國作家馬克·吐溫（Mark Twain）。當時有報紙誤傳他死訊，而他幽默回以這段名言。

    遭到本人親自回應後，目前「China live」已經將該篇貼文刪除。

    葛朗特親自闢謠。（取自X）

    葛朗特親自闢謠。（取自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播