荷姆茲海峽沒人敢承保！胡采蘋揭油價噴發內幕：中共養老鼠咬自己

圖為海事分析服務商Marinetraffic資料，顯示大批船舶在3月4日被迫滯留於荷姆茲海峽內。（法新社）

中東戰火持續升高，國際油氣燃料價格飆漲。對此，財經網紅胡采蘋坦言，目前荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的核心問題在於「保險公司不承保」，導致船隻動彈不得，她更點名中國是這場混亂的「最大苦主」，並憂心指出台灣在野黨刪除反無人機預算，恐讓國家陷入安全危機。

保險公司拒保 荷姆茲海峽面臨實質封鎖

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，現在荷姆茲海峽的問題，並不是單純是伊朗放話要封鎖，真正的問題是保險公司不承作保單，或者調高保費到不划算的程度，事實上就是大家都不敢保了。

船隻未上保險，港口是不會收的，甚至是禁止離港，因為這就像沒保車險的車在路上開，萬一撞壞我的港口怎麼辦？我們做大排長榮系列的時候，簡直是一天到晚，撞怪手、撞起重機、撞消波塊，長榮海運超大型貨櫃輪「長賜輪（Ever Given）」輪賠了5.5億美元給埃及。

現在川普說美軍要護航，這並不是新鮮事，1984至1988年兩伊戰爭期間，美國海軍就發起過「誠摯決心行動」（Operation Earnest Will），成功護航油輪商船通過荷姆茲海峽，當時也是保險公司不敢保，美國政府組織了一個戰時保險計劃，船隻改掛美國旗，美國海軍全程護航，所以兩伊戰爭時荷姆茲海峽也沒有長期被封鎖。

胡采蘋分析，現在最大的問題是，伊朗雖然飛彈快打完了，他們還有自殺無人機，海上的船隊很長，如何反自殺無人機這是需要一個計畫，不然美國政府的保險可能要賠死。烏克蘭總統澤倫斯基稍早稱他們已經派專家從烏國過去支援了，烏軍現在是反無人機最有經驗的國家，且伊朗一直就是在幫俄羅斯做無人機打烏克蘭。

反無人機系統現在主要就是軟殺的干擾通訊，以及硬殺的物理射殺，最新的科技是接管，我方訊號奪舍對方無人機，影片看起來很神奇。胡采蘋直言，「我看到之前我們的國防部有在洽詢接管科技的廠商，台灣的國防部還是很能跟上新軍武科技的」。

伊朗製的見證者-136（Shahed-136）一台只要2至5萬歐元，新台幣71萬到179萬左右，打上一台油輪那就損失太大，因此目前全世界都在等待烏克蘭的拯救。胡采蘋直指，「最大的苦主應該是中國，那個給了惡魔國家伊朗很多錢的中共，養老鼠咬自己真恭喜」。

世界上無人機製造數量最多的國家就是中國，如果台海發生戰爭，你我的家，一棟大樓要幾億、幾十億蓋起來，他們幾台自殺無人機就可以炸爛。「中共已經在開發200公里航程的自殺無人機了，直接可以飛過台灣海峽，雖然他們的雷達真的很好笑，現在國際武器市場已經重回俄羅斯懷抱，但是做個炸彈無人機那還是相當低科技的，我不相信這個也不行。」

憂台海無人機威脅 胡采蘋怒轟：在野黨卻刪預算

針對國防安全，胡采蘋認為，台灣一定要大力投資反無人機的技術，並且要能夠在本土自製自殺無人機，才能在戰爭期間無限供應。現在台灣有非常厲害的廠商，但是誰厲害這些話題就限定會員影片討論，很多美國廠商也是在台灣找代工。最後反諷地說，「不過非常恭喜，我們的這部分國防預算，在野黨版本都已經刪掉了。驚不驚喜。」

貼文曝光後掀起不少網友留言討論，有人說「不是在野黨，是賣國黨」、「那群敵國協力者真的很煩」、「什麼爛白爛黨」。

