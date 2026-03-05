為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗衝突升溫 澤倫斯基：已與美討論延後烏美俄三方會談

    2026/03/05 23:36 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基說，伊朗衝突持續升級，已與美國討論延後下輪烏美俄三方會談以及改變談判地點。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基說，伊朗衝突持續升級，已與美國討論延後下輪烏美俄三方會談以及改變談判地點。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，鑒於伊朗衝突持續升級，烏方已與美國討論延後下輪烏美俄三方會談以及改變談判地點的可能性。

    路透社報導，推動俄烏止戰的三方會談原定在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開新一輪談判，但當地近日遭到伊朗空襲。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週指出，基輔願意考慮土耳其或瑞士等其他地點。

    澤倫斯基在社群平台X發文寫道：「下場烏美俄三方會談原本計劃於3月5日至9日舉行，視全球局勢發展而定。目前，中東地區爆發了另一場戰爭。」

    「由於中東地區的戰爭，我們已和美方討論改變（會談）地點並延後會議一段時間的可能性，畢竟是美國邀請烏克蘭和俄羅斯與會。」

    他補充道，烏克蘭希望先前幾次會談達成共識的交換戰俘能持續進行，並再次批評俄羅斯的要求，即烏軍必須撤出俄方目前仍未拿下的頓內茨克州（Donetsk）兩成地區。這項議題依然是談判的主要障礙。

    根據芬蘭智庫黑鳥集團（Black Bird Group）的分析團隊，烏克蘭軍隊近幾週收復了部分領土，且自2023年以來，烏軍今年2月單月奪回的領土面積首次超過失土。

    澤倫斯基還提到，俄羅斯可能正向伊朗供應其見證者（Shahed）攻擊無人機所需的電子零件，並呼籲盟邦「共享相關情報」。

    俄羅斯克里姆林宮今天則表示，伊朗並未向俄羅斯尋求軍援。

