聲稱反擊有效且精準 伊朗議長：我們不會停手！2026/03/05 19:15 即時新聞／綜合報導
伊朗國會議長卡利巴夫發文說，伊朗的報復攻擊越來越有效且精準。（路透資料照）
美伊開戰後，伊朗無差別向中東各國發射飛彈及無人機，眾多國家深受其害，然而伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今（5日）卻在社群平台發文說，伊朗的攻擊「越來越有效且精準」，導致美軍傷亡慘重。
卡利巴夫在X平台發文：「難道美國指揮官沒有通報伊朗的攻擊越來越有效且精準，而且他們承受了慘痛的傷亡嗎？美國國會議員已經說了，他們沒有退出計畫，但他們對媒體吹牛以控制局勢。」
卡利巴夫接著強調，「我們不會停手，直到侵略者被懲罰為止。」
美國總統川普（Donald Trump）先前暗示，美國與伊朗的戰爭可能會持續4週左右。
Aren't US commanders reporting on increasing effective and precise Iran strikes and the painful casualties they have suffered?— محمدباقر قالیباف （@mb_ghalibaf） March 5, 2026
US lawmakers have been said that they don't have exit plan,but in media they bluff to control the markets.
We won't stop until the aggressor is punished.