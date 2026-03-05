聲稱反擊有效且精準 伊朗議長：我們不會停手！

伊朗國會議長卡利巴夫發文說，伊朗的報復攻擊越來越有效且精準。（路透資料照）

美伊開戰後，伊朗無差別向中東各國發射飛彈及無人機，眾多國家深受其害，然而伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今（5日）卻在社群平台發文說，伊朗的攻擊「越來越有效且精準」，導致美軍傷亡慘重。

卡利巴夫在X平台發文：「難道美國指揮官沒有通報伊朗的攻擊越來越有效且精準，而且他們承受了慘痛的傷亡嗎？美國國會議員已經說了，他們沒有退出計畫，但他們對媒體吹牛以控制局勢。」

卡利巴夫接著強調，「我們不會停手，直到侵略者被懲罰為止。」

美國總統川普（Donald Trump）先前暗示，美國與伊朗的戰爭可能會持續4週左右。

Aren't US commanders reporting on increasing effective and precise Iran strikes and the painful casualties they have suffered?

US lawmakers have been said that they don't have exit plan,but in media they bluff to control the markets.

We won't stop until the aggressor is punished. — محمدباقر قالیباف （@mb_ghalibaf） March 5, 2026

