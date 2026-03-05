為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    聲稱反擊有效且精準 伊朗議長：我們不會停手！

    2026/03/05 19:15 即時新聞／綜合報導
    伊朗國會議長卡利巴夫發文說，伊朗的報復攻擊越來越有效且精準。（路透資料照）

    美伊開戰後，伊朗無差別向中東各國發射飛彈及無人機，眾多國家深受其害，然而伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今（5日）卻在社群平台發文說，伊朗的攻擊「越來越有效且精準」，導致美軍傷亡慘重。

    卡利巴夫在X平台發文：「難道美國指揮官沒有通報伊朗的攻擊越來越有效且精準，而且他們承受了慘痛的傷亡嗎？美國國會議員已經說了，他們沒有退出計畫，但他們對媒體吹牛以控制局勢。」

    卡利巴夫接著強調，「我們不會停手，直到侵略者被懲罰為止。」

    美國總統川普（Donald Trump）先前暗示，美國與伊朗的戰爭可能會持續4週左右。

