美參謀首長聯席會議主席示警：恐無法攔截所有伊朗無人機襲擊

美國參謀首長聯席會議主席凱恩將軍。（美聯社）

英國衛報5日披露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩3日在國會山莊的閉門簡報中警告，面對伊朗針對美軍設施與資產的報復性攻擊，美軍可能無法攔截所有來襲的無人機。

據知情人士透露，凱恩將軍指出，伊朗已部署數千架「單程攻擊無人機」。雖然美軍具備攔截大部分無人機的能力，但在如此龐大的飽和攻擊下，難以做到百分之百防禦。美方因而將作戰重點轉向摧毀無人機與飛彈的發射源頭，以降低威脅。

伊朗持續使用低成本的「見證者」（Shahed）無人機進行報復。這些無人機飛行高度低、速度慢，相較於彈道飛彈更能規避傳統防空系統。一位資深官員分析，伊朗意圖迫使美軍消耗昂貴的「愛國者」與「薩德」攔截彈。然而，美軍已採取多種措施應對，並未陷入伊朗的消耗戰策略。

不過，國會民主黨高層仍表達憂慮，認為美軍在防禦伊朗彈道飛彈時，過度消耗寶貴的攔截彈庫存。凱恩在私下承認此憂慮，但在公開場合則強調庫存水準充足。他在五角大廈的記者會上表示：「無論進攻或防禦，我們都擁有足夠的精確彈藥來執行任務。」但未透露具體細節。

總統川普則在社群媒體上聲稱，美軍可無限期維持現有火力，並表示「中高等級」彈藥庫存「幾乎無限」。但他也承認「最高階」武器的庫存仍未達到理想水準。根據一位熟知美國戰爭部（國防部）初步經費分析的消息人士向衛報指出，衝突初期美軍每日開銷約20億美元，目前雖降至接近10億美元，但隨著戰事持續，費用仍將維持高檔。

