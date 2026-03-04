美以狂轟民眾歡呼 伊朗名模沉痛發聲：47年來承受太多痛苦

妮庫是一名旅居南韓的伊朗籍名模、演員與YouTuber，經常針對伊朗國內局勢勇敢發聲。（本報合成，擷取自@hoda_niku/IG）

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）近日被美國與以色列聯軍擊斃，終結其長期37年的鐵腕統治，當地民眾更是歡欣鼓舞地上街慶祝。面對外界疑惑，曾獲「伊朗小姐」季軍、旅居南韓的名模妮庫（Hoda Niku）沉重發聲，揭露伊朗政權長年對內殘酷鎮壓的血腥真相。

綜合韓媒報導，妮庫3日在Instagram發文表示，「很多人問我，為什麼伊朗人民會對戰爭和國內遭到轟炸的消息感到高興。我真心認為沒有人會對戰爭感到高興，但伊朗國民在過去47年裡忍受了太多的痛苦，也曾多次嘗試與這個政府共存。」

請繼續往下閱讀...

她指出，伊朗擁有極其豐富的自然資源，但這些財富長年被政府據為己有，人民多次為了生計與自由發聲，卻換來一次次慘無人道的暴力鎮壓，「我想問大家，一個能在短短2天內，殺害4萬多名無武裝平民的政府，如果擁有核武器，真的會和平地使用它嗎？」

妮庫自定居南韓以來，一直利用社群影響力為家鄉發聲。今年1月，她曾在影片中懇請各界持續關注伊朗反政府示威活動，並強調即使只是象徵性的讚賞人民的勇氣，都能為身處地獄般環境的伊朗同胞帶來巨大的力量。

她也曾在綜藝節目上透露，自己隻身赴韓發展的原因。儘管出生於伊朗富裕家庭，同時身為備受寵愛的獨生女，但對政府強制女性必須佩戴頭巾，以及剝奪女性行動自由的法律深感不滿，決定放棄在伊朗的安逸生活，選擇到南韓開拓演藝事業，目前在IG擁有超過52萬粉絲，成為具有影響力的網紅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法