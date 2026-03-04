魯比歐喊「放蔣出籠」有典故！ 布希曾贈「蔣之劍」照片曝光

魯比歐2005年被選為佛州眾議院議長時，時任州長、美國前總統小布希胞弟傑布．布希（Jeb Bush）曾贈送他一把「張之劍」（Sword of Chang）。（美聯社資料照）

美國國務卿魯比歐3日預告「接下來幾小時到幾天內，我們將放蔣出籠（unleash Chiang）」，暗示美國將擴大打擊範圍及強度。其實這段發言背後有其典故，魯比歐2005年被選為佛州眾議院議長時，時任州長、美國前總統小布希胞弟傑布．布希（Jeb Bush）曾贈送他一把「張之劍」（Sword of Chang），而每當有重大事件發生時，傑布總會說：「我們要放張出籠！」

不過，外界普遍認為傑布與魯比歐搞混了「張」（Chang）與「蔣」（Chiang）的發音，其實是「蔣之劍」（Sword of Chiang）。

根據《紐約郵報》報導，傑布贈與魯比歐這把劍時，他的哥哥小布希已經在3年前入侵伊拉克，並在911事件後進軍阿富汗。魯比歐受訪時曾說，「張是一位虛構的保守派戰士，每當有重大事件發生時，你就會看到傑布說『我要放出張了！』」魯比歐說，「後來傑布把「張之劍」送給我，我認為這是傑布創造出來的人物。」

據外媒報導，2005年，州長傑布在熱情的群眾面前，將這把劍贈與魯比歐。當年他對魯比歐表示：「張是一位神祕的戰士。張是信奉保守派原則、信奉創業資本主義，並信奉支持自由社會之道德價值觀的人。」他還說，在他的職業生涯中，他非常依賴張，「他一直在我身邊，有時我會讓他失望，但張這位神祕戰士從未讓我失望。我現在要把這位偉大保守派戰士的劍賜予你。」

然而，這段布希口中的神祕典故，歷史學者普遍認為其原型是「Unleash Chiang（放蔣出籠）」。在韓戰爆發後，美國總統杜魯門為了防止衝突擴大，下令第七艦隊「中立化」台灣海峽，既防止中共攻台，也阻止蔣介石反攻大陸。這讓當時的美國對華急先鋒（如麥克阿瑟將軍）和右翼政客極度不滿，呼籲要「Unleash Chiang」（放蔣出籠），是這一詞的由來。

不過，這個詞在布希家族的口中發生了微妙的變化，「Chiang」變成一名「神祕保守派戰士」，還被唸成了「Chang（張）」。導致傳到魯比歐時，他也會說成「unleash Chang」。

