美軍AI「殺傷鏈」閃擊伊朗 專家憂決策速度超越人類思考

美軍在對伊朗的空襲行動中使用Anthropic的人工智慧（AI）模型Claude，縮短了從目標識別到法律批准及發動攻擊的「殺傷鏈」（kill chain）。專家指出，利用AI工具發動對伊朗的攻擊，預示了轟炸速度快於思考速度的新時代，但也引發人類決策者可能被迫「靠邊站」的擔憂。

英國「衛報」3日報導，美國與以色列在最初12小時內，就對伊朗目標發動近900次打擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。學者指出，AI正在壓縮複雜打擊所需的規劃時間，這種現象被稱為「決策壓縮」（decision compression）。

總部位於舊金山的Anthropic於2024年將其模型部署於美國戰爭部（國防部）及其他國家安全機構，以加速戰爭規劃。Claude成為軍事科技公司Palantir與五角大廈開發系統的一部分，旨在「大幅改善情資分析，並協助官員的決策過程」。

英國紐卡索大學（Newcastle University）政治地理學資深講師、殺傷鏈專家瓊斯（Craig Jones）指出，AI機器正在提出目標建議，在某些方面實際上比思考速度快得多。

瓊斯說：「所以，你擁有規模與速度，在進行斬首式打擊的同時，也正在摧毀敵對政權利用所有彈道飛彈進行反擊的能力。這在過去的戰爭中可能需要數天或數週。（現在）你正在同時做所有事情。」

最新的AI系統可快速分析從無人機畫面、電信攔截到人員情報等堆積如山的潛在目標資訊。Palantir的系統利用機器學習來識別與優先排序目標，並根據庫存與過往針對類似目標的表現來建議武器。它還使用自動推理來評估打擊的法律依據。

部分人士擔心，這可能導致人類軍事與法律專家淪為對自動化打擊計畫「蓋章」（rubber-stamping）的工具。

英國倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）倫理、科技與社會學教授萊斯里（David Leslie）認為，AI是軍事戰略與軍事科技的下一個時代。但他也警告，依賴AI可能導致「認知卸載」（cognitive off-loading）。負責做出打擊決定的人類，可能會感到與後果脫節，因為思考的過程已由機器完成。

伊朗官方媒體聲稱，1枚飛彈2月28日擊中伊朗南部一所學校，造成165人喪生，其中多人是兒童。該校似乎鄰近一座軍營，聯合國指此事「嚴重違反人道法」。美軍則說正在調查相關報導。

在打擊伊朗的前幾天，美國政府曾表示，將把Anthropic從其系統中移除，因為該公司拒絕允許其AI用於完全自主武器或監視美國公民，但在逐步淘汰前仍繼續使用。Anthropic的競爭對手OpenAI則迅速與五角大廈簽署軍事用途協議。

