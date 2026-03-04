哈米尼被斬首伊朗政權搖搖欲墜 北京憂示範效應 全面收緊輿論控制

美國與以色列聯手空襲伊朗，並炸死伊朗最高領袖哈米尼（圖右），消息震撼中共高層。（擷取自維基百科）

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，並炸死伊朗最高領袖哈米尼等48名高官，消息震撼中共高層。外媒報導，如果伊朗政權最終垮台，相對國際層面的影響，北京當局可能對此事引發的國內連鎖反應更感憂慮，恐因此加強國內監控，尤其是針對官兵的思想教育，並嚴控社群媒體言論，以扼殺任何有組織異見的苗頭。

《大紀元時報》報導，據中共內部人士透露，北京當局關注伊朗民間反政府集會所形成的示範效應，是否會波及國內社會，中共中宣部已下令密切關注相關輿情動向及軍中反應。

報導說，哈米尼被炸死後，中共有關部門連日匯總伊朗軍方、革命衛隊及核心政治人物的動向，同時追蹤伊朗街頭抗議規模及宗教系統內部表態。

曾主管意識形態工作的中共體制內退休人士邢紅冰（化名）受訪表示：「伊朗哈米尼被美國炸死，此事的影響力不亞於近20年來任何一次可能對中共內部產生衝擊的國際事件。事件時間點又恰逢張又俠、劉振立被抓不久、軍心動搖的時刻，伊朗局勢充滿不確定。現在怕的是民間藉機發洩不滿情緒，軍方內部藉機不聽指揮。」

多名接近中共軍隊系統的人士透露，高層已要求各戰區政治工作部門提高思想彙報頻率，基層單位需定期上報官兵對中東局勢的討論情況。部分單位臨時增加政治學習安排，強調「保持政治定力」和「防止類比解讀」。重點是防止出現對政權更替的聯想討論，相關表述必須統一口徑。

此外，中共軍隊個別單位已臨時召開閉門會議，由主官逐一詢問基層官兵對伊朗局勢的看法，並要求簽署「態度明確」承諾書。會議強調不得在私人微信群、朋友圈討論相關議題，違者將按「政治紀律問題」處理。該人士指出：「現在最怕的是出現私下議論，尤其是把伊朗局勢和國內形勢作對比。」

報導說，自2月28日以來，中共網信系統已將伊朗相關話題列入重點監控範圍，並要求騰訊、抖音、微信視頻號、小紅書等平台對涉及伊朗局勢的消息與評論進行篩選和過濾。微信視頻號平台趙姓員工表示，涉及「領導人遇襲」「軍隊選擇」「政權更替」等討論的內容已被限流處理，部分帳號因轉發相關評論被短期禁言。他說：「這類話題屬於高敏感級別，系統會自動觸發人工覆核。」

此外，《德國之聲》引述華府智庫「布魯經斯學會」的文章指出，如果伊朗政權最終垮台，相對國際層面的影響，北京當局可能對國內的連鎖反應更感憂慮。這類場景可能重新觸動北京在前蘇聯「顏色革命」和「阿拉伯之春」（自2010年底開始的阿拉伯世界革命浪潮 ）期間所表現出的那種神經過敏。中國領導人可能因此加強國內監控，嚴控社群媒體言論，並增加公共安全力量的可見度，以扼殺任何有組織異見的苗頭。

