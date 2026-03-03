為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美以聯手空襲伊朗原因揭曉！ 魯比歐：要在德黑蘭報復前先發制人

    2026/03/03 10:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國務卿魯比歐表示，以色列決心攻擊伊朗，並確信美軍會因此遭報復，迫使川普政府採取先發制人的打擊行動。（歐新社）

    美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，殲滅最高領袖哈米尼。美國國務卿魯比歐2日向國會高層表示，以色列決心攻擊伊朗，並確信美軍會因此遭報復，迫使川普政府採取先發制人的打擊行動。

    根據《衛報》報導，魯比歐、中央情報局局長雷克里夫（John Ratcliffe）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）2日在國會大廈閉門會見了國會議員。魯比歐向議員們解釋，美國突然介入伊朗衝突是出於自我防衛因素。

    魯比歐也在國會大廈對記者說「非常清楚的是，如果伊朗遭到任何一方的攻擊——無論是美國、以色列還是其他國家，他們都會做出回應，且會攻擊美國。」

    魯比歐強調，美國知道以色列會針對伊朗採取行動，也知道這會引發伊朗對美軍的攻擊。若美國不在伊朗發動攻擊前先發制人，將遭受更大傷亡。

    對於美國政府介入戰爭的解釋，各方反應明顯分歧。共和黨人急於為美國總統川普策略辯護，而民主黨人則譴責這場衝突目標不明且毫無必要。

    參議院民主黨少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在解釋美國介入伊朗衝突的簡報會開始前稱「這是川普發動的戰爭。這是他主動選擇的戰爭。他沒有戰略，也沒有最終目標。」

    舒默離開簡報會時指出，在場議員們提出大量問題，但他認為政府官員的回答「不夠充分」。

    參議院情報委員會民主黨副主席沃納（Mark Warner）也指出，他擔心美國允許以色列行動，實際上是迫使自身捲入1場新戰爭。

    沃納稱「伊朗對美國沒有構成迫在眉睫的威脅。以色列面臨伊朗威脅，但我們把對以色列的威脅視為對美國迫在眉睫的威脅，那麼我們就進入了未知領域。」

