為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美以聯軍擊斃哈米尼牽動亞太局勢 專家分析：金正恩學到「這教訓」

    2026/03/02 23:09 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩。（法新社）

    北韓領導人金正恩。（法新社）

    美以聯軍襲擊伊朗並擊斃其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），引發地緣政治劇變，專家指出此舉將強化北韓領導人金正恩發展核武的決心。

    據《路透》報導指出，北韓外交部週日透過官媒發表聲明，痛批美方的軍事行動展現了「霸權與流氓」本質。南韓大田大學教授、前國防部官員宋成鐘（Song Seong-jong，音譯）分析，金正恩必然認為伊朗之所以遇襲，主因在於缺乏核武器，此次襲擊更強化了他「擁核保命」的信念。

    但平壤當局目前仍對華府保留對話空間。在上月剛結束的勞動黨黨代會上，金正恩表示，若美方能尊重北韓的現有地位並撤回對抗政策，雙方仍有共存可能。目前更傳出川普計畫於3月底訪華期間與金正恩會晤，引發外界對「川金會」重啟的聯想。

    對此，首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）指出，川普政府釋放的訊息非常明確，即要「邪惡軸心」國家停止威脅並與美國達成協議。

    儘管外部壓力可能促使金正恩重回談判桌，但前美國北韓問題特使塞勒（Sydney Seiler）認為，川普展現不惜動武的強硬立場，可能反而讓金正恩備感威脅且疑慮加深，短期內未必會輕易尋求實質對話。

    此外，北韓在核彈頭與洲際彈道飛彈技術上非伊朗可比擬，其核地位更在2022年正式立法宣稱為「不可逆」。專家普遍分析，北韓加速推動核武不僅能震懾韓美，更是金正恩在談判桌上的重要底牌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播