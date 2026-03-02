美以聯軍擊斃哈米尼牽動亞太局勢 專家分析：金正恩學到「這教訓」

北韓領導人金正恩。（法新社）

美以聯軍襲擊伊朗並擊斃其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），引發地緣政治劇變，專家指出此舉將強化北韓領導人金正恩發展核武的決心。

據《路透》報導指出，北韓外交部週日透過官媒發表聲明，痛批美方的軍事行動展現了「霸權與流氓」本質。南韓大田大學教授、前國防部官員宋成鐘（Song Seong-jong，音譯）分析，金正恩必然認為伊朗之所以遇襲，主因在於缺乏核武器，此次襲擊更強化了他「擁核保命」的信念。

但平壤當局目前仍對華府保留對話空間。在上月剛結束的勞動黨黨代會上，金正恩表示，若美方能尊重北韓的現有地位並撤回對抗政策，雙方仍有共存可能。目前更傳出川普計畫於3月底訪華期間與金正恩會晤，引發外界對「川金會」重啟的聯想。

對此，首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）指出，川普政府釋放的訊息非常明確，即要「邪惡軸心」國家停止威脅並與美國達成協議。

儘管外部壓力可能促使金正恩重回談判桌，但前美國北韓問題特使塞勒（Sydney Seiler）認為，川普展現不惜動武的強硬立場，可能反而讓金正恩備感威脅且疑慮加深，短期內未必會輕易尋求實質對話。

此外，北韓在核彈頭與洲際彈道飛彈技術上非伊朗可比擬，其核地位更在2022年正式立法宣稱為「不可逆」。專家普遍分析，北韓加速推動核武不僅能震懾韓美，更是金正恩在談判桌上的重要底牌。

