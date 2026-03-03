斬首哈米尼！ 川普13年前「打伊朗」預言推文被翻出朝聖！

美國總統川普。（法新社）

美國、以色列前天（2/28）對伊朗展開大規模軍事打擊，成功擊殺最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及40多名軍政高層，震驚國際。消息曝光後，川普（Donald Trump）13年前一篇在X（前身推特）上諷刺時任總統歐巴馬（Barack Obama）的推文突然被翻出，吸引大批網友朝聖。

2013年11月11日，當年度被認為是美伊關係從長期對抗轉向外交談判的關鍵轉折點，不過川普不認為歐巴馬政府有能力跟伊朗談成任何事，於是在X發文酸，「記得我很久以前就預測過，歐巴馬會攻打伊朗，因為他根本無法好好談判——講白話點就是談判能力不足！」

請繼續往下閱讀...

而今川普政府突襲伊朗，斬首哈米尼，這篇13年的推文又被翻出，大批網友湧入朝聖，揶揄「看來川普承認自己的談判能力不足」、「歐巴馬：談不起來就兩手一攤；川普：談不起來就讓你兩手一攤」、「這也是談判，道理講不通就用物理」、「川普也是講理的，物理也是理」、「確實，川普也不擅長談判」。

Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly-not skilled! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） November 11, 2013

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法