    首頁 > 國際

    美防長：地面部隊進入伊朗 仍是選項之一

    2026/03/02 23:52 中央社
    美國國防部長赫格塞斯今開記者會。（歐洲新聞圖片社）

    

    美國參謀長聯席會議主席凱恩今天表示，美國對伊朗的軍事目標需要時間來達成，並預期還會有更多美軍傷亡。戰爭部長（國防部長）赫格塞斯則拒絕排除派地面部隊進入伊朗的可能性。

    路透社報導，美國與以色列聯手對伊朗實施空戰，相關行動今天持續擴大，看來尚無結束跡象。美軍指出，在伊朗攻擊期間，科威特防空部隊誤擊3架美國F-15E戰機。

    另外，今天又有一名美軍人員傷重不治，成為第4名在美方對伊朗行動中死亡的美國軍人。

    凱恩（Dan Caine）告訴記者：「這不是一場可以一夜完成的行動。美軍中央司令部（CENTCOM）及聯合部隊被賦予的軍事目標，需要一段時間來實現，且在某些情況下會是困難而艱辛的工作。」

    在同一場記者會中，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，對伊朗的軍事行動不會導致無止盡的戰爭，美方目標是摧毀德黑蘭政權的飛彈、海軍及其他安全設施。

    赫格塞斯說：「這不是伊拉克（戰爭），不會無窮無盡。」

    他並稱，對伊朗作戰不是要在這個伊斯蘭共和國建立民主。

    法新社報導，赫格塞斯在記者會中表示：「沒有愚蠢的交戰規則，沒有國家建設的泥淖，沒有建立民主的演練，沒有政治正確的戰爭。我們為勝利而戰，不浪費時間或生命。」

    赫格塞斯還說，目前美軍並未在伊朗部署地面部隊，但他未排除這個選項，強調「我們會做到必要的程度」。

