    首頁 > 國際

    川普稱伊朗求和已同意對話 嘆高層死傷殆盡早該讓步

    2026/03/02 01:24 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普1日表示，伊朗的新領導層希望與他對話，而他已經同意，並指出這次行動共殲滅48名伊朗高層。（法新社）

    美國總統川普1日向「大西洋月刊」（The Atlantic）表示，伊朗的新領導層希望與他對話，而他已經同意，並指出這次行動共殲滅48名伊朗高層。

    川普在他位於佛羅里達州的海湖莊園受訪時表示：「他們想談，我也同意談，所以我將會和他們對話。他們早該這麼做了……他們太自作聰明了。」

    不過，川普並未具體說明他將與誰通話，也沒有說明通話會安排在1日還是2日，「我不能告訴你」。

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，在最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遇襲喪命後，由他本人、司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei），以及握有大權的憲法監護委員會（Guardian Council）成員艾拉費（Alireza Arafi）所組成的領導委員會，已暫時接管最高領袖的職務。

    川普表示，一些與美國交涉的官員已經不在人世。他向大西洋月刊撰述委員謝瑞爾（Michael Scherer）表示，「這些人大部分都走了。一些與我們交涉的人已經不在了，因為那是一次重大——那是一次重大的打擊。」顯然是指擊殺哈米尼與其他高階官員的那場空襲。

    在另一場「福斯新聞」（Fox News）的專訪中，川普表示，在美國與以色列於2月28日發動的這場行動中，已有48名伊朗領袖喪生，「沒人敢相信我們取得的成功，48名大咖被一舉殲滅。」

    不過，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），面對美國的「侵略」，伊朗有權自衛，「我們正不惜一切代價保衛自己，在保衛與保護我國人民方面，我們認為沒有任何底線。」

