    川普：美軍擊斃48位伊朗領導人　會與德黑蘭對話

    2026/03/02 02:06 中央社

    美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」。

    法新社報導，川普在接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時說：「沒有人能夠相信我們取得的成就，一次就殲滅48位領導人。而且攻勢進展非常迅速。」

    他宣稱昨天所發動、目標推翻這個伊斯蘭共和國領導層並且摧毀其軍事力量的戰爭已經大獲全勝。伊朗已經證實最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡。

    川普在CNBC另一場專訪中說：「我們這是在盡責，不只是為自己，也為全世界，而且一切進度超前。目前情勢發展非常正面、非常正面。」

    在這些專訪進行後，美軍首度宣布這場戰爭中有人員傷亡：3名未公布身分的美軍陣亡、5人重傷，另有數人輕傷。

    美軍中央司令部（CENTCOM）也宣布，美國已在阿曼灣（Gulf of Oman）一處碼頭擊沉一艘伊朗軍艦。

    川普今天同時表示，他會「與伊朗領導人對話」，但並未說明時機。

    他接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問時說：「他們想談，我已經同意，所以我會跟他們談。他們早該這麼做。」此時美國和以色列部隊對伊朗的軍事行動進入第2天。

    被問到這樣的會談可能什麼時候舉行時，川普表示：「我不能告訴你。」他沒有說明想與哪一位伊朗領導人談話。

    談到多年來與美國和西方國家斷斷續續交流的伊朗政府高層時，川普說：「那些人現在大部分都已經不在了。」

    川普在談到殲滅哈米尼和其他高層官員的攻擊時表示：「我們過去接觸的一些人，現在也不在了，因為那是一次重大打擊。」

    他說：「他們早該這麼做，他們本來可以達成協議，早該如此。他們太自作聰明了。」（編譯：何宏儒）1150302

