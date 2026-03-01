明明是旅遊旺季......杜拜短短1天淪「鬼城」 罕見畫面曝光！

杜拜鬧區變鬼城。（路透）

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼被證實遭斬首，隨後伊朗軍方矢言報復，對周邊有美國軍事單位的國家進行報復攻擊，當中就包括阿拉伯聯合大公國。該國商業中心、旅遊勝地杜拜多處著名地標遇襲，搞得人心惶惶，明明現在正值這座城市的旅遊旺季，卻出現「鬼城」景象，引發外界熱議。

伊朗撂話要對美國和以色列相關的設施發起報復攻擊，因為阿拉伯境內設有美軍基地，且與以國簽有《亞伯拉罕協定》（Abraham Accords），因此被視為目標之一。而杜拜就傳出多處地標遇襲，包括機場、被譽為七星級的帆船飯店（Burj Al Arab），相關畫面在網上曝光掀起討論。

請繼續往下閱讀...

據《CNN》報導，現在剛好是杜拜的黃金旅遊期（每年11月至隔年3月），但因為伊朗的報復行動，當地民眾和旅客都不敢隨便亂移動，因此出現「高速公路空空蕩蕩」、「往日鬧區成靜謐大道」、「機場變蚊子館」等罕見的「鬼城」景象，平日停滿遊艇、舉辦派對的杜拜碼頭，也異常安靜。

杜拜的機場空無一人。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法