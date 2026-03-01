哈米尼死後的伊朗 CNN：強硬派將爭相填補權力真空

黎巴嫩貝魯特南部郊區的民眾1日聚集，哀悼伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡。（美聯社）

對於許多受到壓迫的伊朗人而言，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在美國和以色列的空襲中喪生，或許帶來短暫的解脫感，然而，這場刺殺行動是以一個極度危險且簡單的手段，試圖解決一個異常複雜的問題。

美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，哈米尼長達30多年的統治充斥治理不彰，最終以殘酷鎮壓畫下句點。他的死在德黑蘭引發部分民眾的慶祝活動，官方則宣布40天的哀悼期，還有大批支持者上街抗議。然而，殘存的政權高層正陷入一場決定「下一步該怎麼走」的內部角力。

以色列官員暗示，這次空襲是為了把握伊朗高層領袖集會的「機會之窗」。美國總統川普則似乎沿襲他在處理委內瑞拉問題時的劇本，暗示他已有屬意的繼任人選，如同他在逮捕委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，指定副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）為首選的對話窗口。

然而，當2月28日晚間被問及此事時，川普拒絕透露他認為誰可能扮演哈米尼繼任者的角色。無論如何，德黑蘭很快就必須公布一項繼任計畫，但伊朗絕對不像委內瑞拉那樣容易被說服或擺布。

CNN指出，經過47年的發展，伊朗的神權政治已演變為專制與盜賊統治。在全國超過9000萬的人口中，有很大一部分人的生計高度仰賴這個政權，少數人更因為協助鎮壓異己而雙手沾滿鮮血。

當敘利亞的阿塞德（Assad）政權在2024年底垮台時，其安全部隊與經濟早已被持續多年的內戰掏空。相較之下，伊朗的安全部隊在今年1月鎮壓民眾抗爭時，才剛重新複習殘酷鎮壓的威力。

美國與以色列似乎一致認為，剷除伊朗政權高層領袖，可以讓局勢變得對他們更有利。除了哈米尼之外，國防部長、武裝部隊參謀總長，以及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官，都在短短幾小時內喪生。這是一批在去年6月的「12日戰爭」遭到重創後，才剛重組完成的國家安全菁英。

CNN指出，歷史上鮮少有透過空襲輕易推翻政權，並成功扶植攻擊者屬意替代人選的成功案例。為了生存，強硬派將爭相填補權力真空。雖然他們可能不願意成為美以的下一個目標，但過去的經驗顯示，這種恐懼並不會讓候選人減少。

此外，川普也無法輕易提出一個現成的替代方案。流亡美國的前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），無法輕易回到德黑蘭接掌大權，否則將面臨革命衛隊暗殺的極大風險。伊朗國內實質上已無真正的反對派。如同委內瑞拉，任何解決方案很可能都必須來自政權內部的殘存勢力。

目前最大的風險是，如果沒有任何單一派系勝出，零星的暴力與慶祝活動將撕裂伊朗，導致的政權崩潰不僅會破壞該國的穩定，更會動搖整個中東區域。

川普有限的注意力與對長期軍事介入的反感，進一步加劇了這種風險。他在國內缺乏足夠的政治資本、選民對戰爭的心理準備，以及在戰區進行為時數月戰鬥任務的資源。

而且，川普從未明確宣布「政權更迭」是他的目標，他只是鼓勵伊朗民眾這麼做。他可以在他選擇的任何時刻宣布勝利，而不顧這對伊朗未來意味著什麼。

