斬首哈米尼給中國下馬威 矢板明夫揭川普給習近平的「三重打擊」！

美國、以色列228聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼被證實遭斬首，引發國際熱議。印太戰略智庫執行長矢板明夫週日（3/1）表示，這其實就是川普給習近平的「下馬威」，伊朗發生的事情，看似是中東局勢，實際上卻與中國息息相關，至少對習近平形成了『三重打擊』。

矢板明夫1日在臉書發文，「昨天夜裡，美國與以色列聯合空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼在攻擊中喪生。伊朗官方已經證實該消息，伊朗革命衛隊揚言要嚴懲『凶手』，但所有人都知道，這種話，是獨裁國家最擅長的嘴炮。很多人都沒有料到，原本號稱『中東反美最強國』的伊朗，竟然如此不堪一擊。在地球的另一邊，東方大國的獨裁者習近平，恐怕正躲在被子裡瑟瑟發抖。」

「伊朗發生的事情，其實就是川普給習近平的一個下馬威，同時也撕掉了習近平長期披在身上的遮羞布。為什麼？因為這個月底3月31日至4月2日，川普就要訪問北京。此前不少外交分析與媒體報導指出，美國不想和中國對立，甚至可能會給中國一些甜頭。台灣的一些親中媒體更是大放厥詞，說什麼『川普要去中國出賣台灣』。事實證明，說這種話的人，不是愚昧無知，就是別有用心。」

他接著說：「川普在原則問題上，絕對不會向中國妥協。自他上台以來，習近平始終是他最重要的對手之一。伊朗發生的事情，看似是中東局勢，實際上卻與中國息息相關，至少對習近平形成了『三重打擊』。第一，先前中國引以為傲的『為世界各國指明方向的大國形象』被拆穿，對於一直以中國馬首是瞻的伊朗這樣的戰略盟友兼小弟，中國既沒有勇氣，也沒有能力保護，那中國憑什麼向世界秀肌肉？」

「第二，中國長期吹噓的防禦系統神話被現實打臉。今年一月出事的委內瑞拉、這次出事的伊朗，兩個國家都是中國武器的重要輸出對象。外界親眼看到，那些防空設施與戰略部署在美軍面前不堪一擊。很多國家都會重新評估，是否還值得花錢購買中國武器？第三，也是最尷尬的一點，是習近平個人的安全感被打破。這種級別的斬首行動，只可能由全球最強軍事力量實施。當一個『老大』在全世界面前展示出這種能力，其他自稱強硬的領導人，自然有必要重新思考自己的定位。」

最後矢板明夫直言，「川普訪問北京，不是去談心靈雞湯的。他要在談判前，就先讓對方看清現實：你還敢不敢和美國對抗？最近川普對中國的態度似乎溫和了一些，但千萬不要把他當成好好先生。他做事，更像傳說中的河南老中醫，『專治不服』——先下猛藥，再談調理。」

