攻伊朗首波折損！美軍3陣亡5重傷

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance），2月28日在「史詩怒火行動」中向伊朗發射「戰斧」飛彈。（歐新社）

美軍1日表示，在美國對伊朗的軍事行動中，已有3名美軍陣亡、另有5人身受重傷，這是此次行動首度傳出美軍傷亡，也是美國總統川普去年重返白宮以來，下令執行的重大軍事行動中，首度出現美軍陣亡。

路透報導，美國與以色列對伊朗發動空襲進入第二天，這場軍事行動已使中東陷入一場全新且難以預測的衝突，並已導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪生。

請繼續往下閱讀...

美軍中央司令部（Central Command）透過社群平台X發表聲明指出，還有其他美軍官兵受到輕微的彈片傷及腦震盪，目前正準備重返崗位，「主要作戰行動仍在持續，我們的回應行動也正進行中。」

聲明並未提供美軍死傷的具體細節，但伊朗革命衛隊已向整個中東地區的目標，發射大量無人機與飛彈。

據官方媒體報導，伊朗1日上午宣稱，以4枚彈道飛彈攻擊美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。

對此，中央司令部表示，該艦並未遭到擊中，且伊朗的飛彈並未落入該艦附近。

美軍去年6月轟炸伊朗核設施，以及今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動中，均無美軍喪生。川普2月28日曾警告，美軍可能出現傷亡，「我的政府已採取一切可能措施，將該地區美國人員面臨的風險降至最低。」

但川普坦承，即使如此，伊朗政權正試圖殺戮，「勇敢的美國英雄可能會失去生命，我們可能會有傷亡。這在戰爭中是常有的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法