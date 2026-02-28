為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美、以襲伊戰報 以色列媒體：擊斃伊斯蘭革命衛隊司令

    2026/02/28 20:29 編譯管淑平／綜合報導
    伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）。（法新社檔案照）

    以色列與美國28日聯手對伊朗發動攻擊後，根據《以色列時報》報導，以國政府評估認為，去年6月剛獲任命的伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」司令可能已於攻擊行動中喪生。

    以國官員評估28日初步戰果，認為伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour），很可能在當天上午的攻擊中喪生。帕克波爾是去年6月以色列空襲伊朗，擊斃該組織司令沙拉米（Hossein Salami）後接任此職。此外，以國評估伊朗國防部長、情報部門首長可能也已在28日的行動中喪命。不過，前述評估尚未獲得證實。

    根據稍早以色列時報和美國有線電視新聞網（CNN）報導，以國初步評估，在達成殲滅伊朗領導階層此目標上，取得「非常高度成功」；報導各自引述一名以國官員和兩名了解行動內容的以國消息人士說法，28日攻擊行動以伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、武裝部隊參謀總長墨沙維（Abdolrahim Mousavi）為目標，其他被列為打擊目標的伊朗高層，還包括新設國防委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）、最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani），這兩人都是哈米尼的親信。

