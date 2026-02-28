美國要推翻伊朗政權！ 川普與軍事首長坐鎮佛州 透露行動目標

美國總統川普27日抵達佛州後向媒體示意。（路透）

美國和以色列28日聯手對伊朗發動攻擊，川普在攻擊行動展開後發表演說，表示這是「大規模且持續的」行動，演說內容透露出，這次攻擊伊朗目標，正是川普批評過去美國政府的一點：推翻政權。

川普28日在真實社群平台發表8分鐘演說影片，宣布美國已在伊朗展開「重大作戰行動」，稱這是一場「大規模且持續的行動，要防範這個（伊朗）非常邪惡、激進的獨裁政權威脅美國和我國核心國家安全利益」。

這次美以聯手攻擊伊朗，規模和範圍都甚於去年六月的攻擊行動，川普28日的談話也透露出，這次行動目標是推翻伊朗政權。他呼籲伊朗人民把握機會，「接管你們的政府」、「這大概會是你們幾世代唯一的機會，你們自由的時刻即將到來」，美國將以壓倒性的實力和毀滅性的武力支持，「這是行動的時刻，不要錯過」。

川普指控伊朗是全球頭號恐怖主義支持國家，「絕對不能擁有核武」。他說，去年6月的「午夜之錘」行動摧毀伊朗3處核設施後，曾警告伊朗絕不要恢復其核武活動，「我們一再尋求達成協議⋯⋯但是伊朗拒絕（達成協議）」、「他們拒絕了每一個放棄其核武野心的機會，我們不能再繼續容忍了」。川普說，這次行動將「徹底摧毀」伊朗飛彈和其飛彈工業，「將殲滅他們的海軍」，並確保伊朗無法取得核武。

特別的是，28日攻擊行動發起時，川普人在佛州的海湖莊園，而非在白宮坐鎮；《路透》報導，戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），也都在該莊園一同監視美軍行動狀況。

川普在演說中也暗示，美國這次可能會付出人員犧牲的代價，他說，政府已經採取一切可行措施，盡可能降低美國人員的風險，不過，「我們或許會有傷亡，這在戰爭中經常發生」。

美以28日聯合行動攻擊伊朗後，德黑蘭市區多處傳出爆炸。（法新社）

