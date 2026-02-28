因1件T恤入獄！聲援伊朗LGBTQ+女權鬥士骨癌 40萬人籲特赦

摩洛哥知名女權與LGBTQ+倡議者貝蒂發文聲援伊朗人權，遭當局以汙辱宗教罪名判刑兩年半。（擷取自X@Limportant_fr）

摩洛哥知名女權與LGBTQ+倡議者貝蒂（Ibtissame 'Betty' Lachgar）在社群媒體發文聲援伊朗人權，遭當局以汙辱宗教罪名判刑兩年半。然而，獄中惡劣的環境與醫療疏失，導致貝蒂傷勢加劇，極可能失去左臂。這起案件也引發言論自由與宗教的熱議，全球更有近40萬人連署，呼籲摩洛哥當局在悲劇發生前特赦貝蒂。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，貝蒂於2022年時，為了聲援兩位被伊朗政府判處死刑的LGBTQ+活動家，在臉書發布身穿印有「真主是女同性戀」（Allah is a lesbian）字樣T恤照片。去年7月，她再次於X平台轉發此圖，公開批評所有的宗教意識形態都具有「法西斯、男權與厭女」傾向，引起眾怒，網上開始出現大量針對她的網路霸凌與死亡威脅。

摩洛哥拉巴特（Rabat）的檢察官隨即也以「侮辱伊斯蘭教」為由逮捕貝蒂，指控其言論褻瀆神明。她的律師團隊認為，判決公然違反了摩洛哥2011年憲法簽署的聯合國條約，這些條約明確保障公民的言論與思想自由。

貝蒂目前的處境極其慘烈，根據非營利全球組織Avaaz的報告，她在薩累（Salé）監獄服刑的前5個月被單獨監禁，長期睡在沒有床墊的冰冷地板上，貝蒂是抗骨癌門士，左肩與肘部間植入義肢，但服刑期間，她的義肢已完全脫落，而且肘部也骨折。

律師馬穆尼（Ghizlane Mamouni）痛批獄方，傷勢如此嚴重，卻只給普拿疼止痛，完全無視急需專科手術的診斷結果。醫生也警告，若不立即將她送往法國接受專業治療，最終貝蒂必然只能截肢左臂。

這起事件其實也並非貝蒂首次挑戰摩洛哥的保守底線，身為「個人自由另類運動」（M.A.L.I.）的共同創辦人，她曾於2012年邀請荷蘭「墮胎船」駛入摩洛哥水域，並在2013年發起「公開親吻」行動以支持因發布接吻照被捕的青少年。

貝蒂的姊姊西哈姆（Siham Lachgar）也指出，這場牢獄之災並非針對其具體行為，而是對貝蒂所代表的自由意志團體進行清算，她嘆息，在當今社會，僅僅因為「思考方式不同」仍可能招致滅頂之災，而貝蒂每一天的監禁也都是對自由意志的踐踏。

國際特赦組織及Avaaz等機構的「#釋放貝蒂」（#FreeBetty）活動全球連署，目前已獲得近40萬人簽名支持，成為摩洛哥近10年來規模最大的國際請願，聯合國工作小組也已介入調查，國際社會密切關注摩洛哥國王穆罕默德六世是否會介入，在悲劇發生前給予特赦。Avaaz活動家莫塔（Melanie Motta）強調，穿著一件T恤絕對不該構成犯罪，全球正站在貝蒂這一邊，要求當局立即釋放這位為人權奮鬥一生的女性。

Woman who was jailed and threatened with stoning for wearing 'Allah is a lesbian' T-shirt now faces having arm amputated as health suffers in Moroccan prison https://t.co/Fn8FvqCa39 — Daily Mail （@DailyMail） February 27, 2026

Activist @MaryamNamazie reads a letter from @IbtissameBetty’s sister. Betty doesn’t have a mattress, she might lose her arm without treatment and she is in isolation. We must raise to support Betty the way she has done for us.#FreeBetty



With thanks to @matriactivista pic.twitter.com/3NHk70Fd4B — FiLiA （@FiLiA_charity） September 27, 2025

10 décembre, action internationale en soutien à Ibtissame Betty LACHGAR, détenue au MAROC dans des conditions qui mettent en jeu sa VIE.



Nous étions là devant @AmbaMarocFrance et au Trocadéro.#FreeBetty #MarocLaHonte



NOUS NE NOUS TAIRONS PAS. pic.twitter.com/Ni29jPPv6j — Jude D. #FreeBetty （@JudeD_Radfem） December 10, 2025

圖為貝蒂其「真主是女同」（Allah is a lesbian）字樣的爭議T恤。（擷取自X@milafique）

