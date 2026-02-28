為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    因1件T恤入獄！聲援伊朗LGBTQ+女權鬥士骨癌 40萬人籲特赦

    2026/02/28 20:29 即時新聞／綜合報導
    摩洛哥知名女權與LGBTQ+倡議者貝蒂發文聲援伊朗人權，遭當局以汙辱宗教罪名判刑兩年半。（擷取自X@Limportant_fr）

    摩洛哥知名女權與LGBTQ+倡議者貝蒂發文聲援伊朗人權，遭當局以汙辱宗教罪名判刑兩年半。（擷取自X@Limportant_fr）

    摩洛哥知名女權與LGBTQ+倡議者貝蒂（Ibtissame 'Betty' Lachgar）在社群媒體發文聲援伊朗人權，遭當局以汙辱宗教罪名判刑兩年半。然而，獄中惡劣的環境與醫療疏失，導致貝蒂傷勢加劇，極可能失去左臂。這起案件也引發言論自由與宗教的熱議，全球更有近40萬人連署，呼籲摩洛哥當局在悲劇發生前特赦貝蒂。

    根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，貝蒂於2022年時，為了聲援兩位被伊朗政府判處死刑的LGBTQ+活動家，在臉書發布身穿印有「真主是女同性戀」（Allah is a lesbian）字樣T恤照片。去年7月，她再次於X平台轉發此圖，公開批評所有的宗教意識形態都具有「法西斯、男權與厭女」傾向，引起眾怒，網上開始出現大量針對她的網路霸凌與死亡威脅。

    摩洛哥拉巴特（Rabat）的檢察官隨即也以「侮辱伊斯蘭教」為由逮捕貝蒂，指控其言論褻瀆神明。她的律師團隊認為，判決公然違反了摩洛哥2011年憲法簽署的聯合國條約，這些條約明確保障公民的言論與思想自由。

    貝蒂目前的處境極其慘烈，根據非營利全球組織Avaaz的報告，她在薩累（Salé）監獄服刑的前5個月被單獨監禁，長期睡在沒有床墊的冰冷地板上，貝蒂是抗骨癌門士，左肩與肘部間植入義肢，但服刑期間，她的義肢已完全脫落，而且肘部也骨折。

    律師馬穆尼（Ghizlane Mamouni）痛批獄方，傷勢如此嚴重，卻只給普拿疼止痛，完全無視急需專科手術的診斷結果。醫生也警告，若不立即將她送往法國接受專業治療，最終貝蒂必然只能截肢左臂。

    這起事件其實也並非貝蒂首次挑戰摩洛哥的保守底線，身為「個人自由另類運動」（M.A.L.I.）的共同創辦人，她曾於2012年邀請荷蘭「墮胎船」駛入摩洛哥水域，並在2013年發起「公開親吻」行動以支持因發布接吻照被捕的青少年。

    貝蒂的姊姊西哈姆（Siham Lachgar）也指出，這場牢獄之災並非針對其具體行為，而是對貝蒂所代表的自由意志團體進行清算，她嘆息，在當今社會，僅僅因為「思考方式不同」仍可能招致滅頂之災，而貝蒂每一天的監禁也都是對自由意志的踐踏。

    國際特赦組織及Avaaz等機構的「#釋放貝蒂」（#FreeBetty）活動全球連署，目前已獲得近40萬人簽名支持，成為摩洛哥近10年來規模最大的國際請願，聯合國工作小組也已介入調查，國際社會密切關注摩洛哥國王穆罕默德六世是否會介入，在悲劇發生前給予特赦。Avaaz活動家莫塔（Melanie Motta）強調，穿著一件T恤絕對不該構成犯罪，全球正站在貝蒂這一邊，要求當局立即釋放這位為人權奮鬥一生的女性。

    圖為貝蒂其「真主是女同」（Allah is a lesbian）字樣的爭議T恤。（擷取自X@milafique）

    圖為貝蒂其「真主是女同」（Allah is a lesbian）字樣的爭議T恤。（擷取自X@milafique）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播