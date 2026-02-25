為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    其實是真人？疑不滿要求太多 中國AI突飆罵用戶「你媽個B」！

    2026/02/25 23:35 即時新聞／綜合報導
    騰訊推出的AI助手「元寶」辱罵用戶「你媽個B」。（路透）

    騰訊推出的AI助手「元寶」辱罵用戶「你媽個B」。（路透）

    強國AI又出包！近日有中國網友PO文抱怨騰訊推出的AI助手「元寶」，表示自己要求其生成拜年圖，沒想到「元寶」竟然辱罵「你媽個B」，引發輿論熱議，騰訊官方也趕忙跳出來道歉。

    綜合中媒報導，西安一名自稱是律師的向姓男子發文控訴，除夕當晚他使用騰訊AI「元寶」的APP，希望生成一張符合其職業特性的拜年圖發到朋友圈，他詳細列出自己的要求，但生成結果讓他不甚滿意。

    由於他先後多次向「元寶」提出修改，但都得到無關緊要的回覆，這讓向男相當不開心，忍不住批評AI設計的圖像「難看」、「你這是設計的什麼鬼」，並再次要求重新設計。可接下來生成的圖像，讓向男的怒火直接爆炸，原本圖像中的「新年快樂，仕途順遂」的祝福標語直接變成「你媽個B」4個辱罵文字。

    這件事曝光後引發中網熱議，事實上這不是第一次「元寶」嗆用戶，上個月就發生「元寶」疑似對用戶屢次提出要求感到不耐煩，直接回覆「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」，讓不少中國網友懷疑背後其實是真人客服，才不是什麼AI聊天機器人，這次又發生這種事，加深質疑。

    對此，騰訊官方緊急發聲道歉，宣稱該情況是AI處理多輪對話導致「輸出異常」，團隊已經校正相關問題並優化用戶體驗。

    騰訊推出的AI助手「元寶」辱罵用戶「你媽個B」。（圖翻攝自微博）

    騰訊推出的AI助手「元寶」辱罵用戶「你媽個B」。（圖翻攝自微博）

