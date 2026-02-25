為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    煩惱不敢跟人傾訴？日本「機器和尚」雙手合十AI開示

    2026/02/25 17:45 編譯陳成良／綜合報導
    日本京都大學研發的AI「機器和尚」在寺廟內實測，不僅能做出雙手合十的祈禱姿勢，還能為人類解答人生煩惱。（翻攝自NHK畫面）

    日本人口嚴重老化導致神職人員缺工，如今連宗教場域都開始尋求科技解方。京都大學團隊近日發表一款結合人工智慧的「機器和尚」，不僅能解答信眾的人生煩惱，未來更預期能接手部分傳統宗教儀式；這項破天荒的嘗試，正引發外界對信仰自動化的深刻倫理辯論。

    法新社報導，這款名為「Buddharoid」的小型雙足人形機器人，由京都大學人類社會未來研究院團隊開發。研發團隊將最新版的「BuddhaBotPlus」AI模型，安裝於中國製「Unitree G1」機器人上。在24日的發表會上，這台身穿灰色簡樸僧服、尚未安裝臉部表情的機器人，不僅能在記者面前走動，還能做出「雙手合十」的祈禱姿勢。校方指出，這台受過深奧佛教經典訓練的機器人，能回答人們羞於向人類傾訴的敏感問題，並在宗教聖地提供實體的陪伴感。

    在實測階段，當一名日本放送協會（NHK）年輕記者坦言自己容易思慮過度與焦慮時，這台機器和尚以柔和的男中音給出建議。它表示，佛教教導人們不要盲目跟隨自己的思緒，也不要魯莽行事；其中一種應對方法是平靜心靈，並放下思緒本身。這種將AI對話與擬真肢體動作結合的設計，讓科技在提供心靈建議時更具溫度。

    將AI導入宗教場域並非單純的科技展示，而是迫於日本人口萎縮與高齡化導致勞動市場緊縮的現實壓力。京都大學在聲明中明確指出，未來AI人形機器人有望在宗教領域發揮作用，協助甚至代為執行傳統上由人類僧侶主持的儀式。儘管全球已有宗教聊天機器人的先例，但讓實體機器人代勞法事仍無可避免地觸碰倫理紅線。校方坦承必須持續進行適當的倫理討論，但也預言這項發展將為宗教文化帶來一場「典範轉移」（paradigm shift）。

