飯店咖啡機變洗內褲神器？ TikTok網紅「旅遊撇步」遭炎上

TikTok網紅塔拉宣稱可以用飯店咖啡機洗內褲，引爆大批網友怒火。（本報合成，擷取自@tarawoodcox11/IG）

出國旅遊住飯店，房間內的咖啡機竟成「洗內褲神器」？擁有數十萬粉絲的TikTok網紅兼健身教練塔拉（Tara Woodcox）近日因分享一段離譜的「旅遊小撇步」引發全球網友圍剿。她聲稱若內褲帶不夠，可用飯店咖啡機高溫沖洗，引發輿論痛批噁心。面對排山倒海的負評，塔拉不僅未致歉，反倒趁熱度大打攜帶式咖啡機廣告，並發文稱「上帝早有安排」，遭網友怒轟是在扮演受害者。

塔拉於去年11月在TikTok上傳一部影片，興奮地介紹所謂的超酷「旅遊小撇步」。她宣稱如果外出旅遊時發現內褲不夠穿，可將內褲塞進咖啡機原本放咖啡粉或膠囊的位置，蓋上蓋子後按下沖煮鍵，利用流出的滾燙熱水來清潔，最後再用吹風機吹乾。她還語帶輕鬆地表示，這是一個空服員朋友教她的，「不用說，我從來不喝飯店房間的咖啡。」

影片曝光後瞬間點燃全球網友怒火，紛紛留言痛批「我剛剛到底看到了什麼，有人用飯店咖啡機洗內褲？為什麼要這樣做？」、「以後我住到有咖啡機的飯店，每次要用之前都會忍不住想，這台機器裡是不是有人洗過內褲？」還有人認為，飯店業者應該將這段影片當作證據向她提告求償。

更有多位網友指出，塔拉早在2023年就拍片透露，自己絕對不會使用飯店咖啡機，因為她聽說有人會拿咖啡機來洗內褲，「有沒有人也不敢用飯店房間的咖啡機，因為你不知道裡面曾被拿來做過什麼噁心的事」。

隨著批評聲浪不斷，塔拉本月23日邊笑邊拍片回應，「我從來沒有真的這樣做過，但真的太好笑了。」她表示這個說法是「之前聽朋友講的」。她辯稱，最近因為這件事收到大量電子郵件，覺得很有趣，並說自己當初發那支影片的用意，其實更像是在提醒大家為什麼不要用咖啡壺。她最後再次強調，自己本來就不太用飯店的咖啡膠囊機，原因是她覺得那些機器很髒，而且不認為飯店會確實清潔。

更讓網友火大的是，她昨（24）日又在臉書貼出該爭議影片的截圖，並在文中附上「攜帶式咖啡機」的購物連結進行業配宣傳，試圖利用負面爭議進行「黑紅行銷」。今（25）日她再度貼出一段「心靈雞湯」，提到「你不需要知道接下來會發生什麼，上帝早有安排。」試圖展現淡然處世的態度，卻持續湧入大批網友嗆聲：「扮演受害者的最高境界」、「上帝安排的恐怕是你的官司」、「這不是幽默，這是沒家教」，直指她毫無悔意，只想推卸責任。

