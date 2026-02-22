為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    委內瑞拉臨時總統不再依賴古巴 傳古巴安全部隊撤出

    2026/02/22 11:18 即時新聞／綜合報導
    消息人士透露，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯已將自身安保工作交給委國本國部隊，不再依賴古巴軍事人員。圖為羅格里格斯（左）與古巴外交部長帕迪拉（右）。（路透）

    消息人士透露，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯已將自身安保工作交給委國本國部隊，不再依賴古巴軍事人員。圖為羅格里格斯（左）與古巴外交部長帕迪拉（右）。（路透）

    在美國突襲委內瑞拉、抓捕前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，隨著美國對委內瑞拉的壓力日益加劇，古巴的安全顧問與醫療人員已開始陸續離開委內瑞拉，多位消息人士透露，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已將自身安保工作交給委國本國部隊。

    根據《路透》報導，古巴政府指出，在美軍1月初突襲委內瑞拉的行動中，有32名古巴人喪生，這些古巴士兵與保鑣是源自於古巴與委內瑞拉長期維持的安全協議，古巴情報人員也被安插在委國軍隊及委內瑞拉情報總局（DGCIM）。

    消息人士指出，臨時總統羅德里格斯已將自身安保工作交給委國本國部隊與保鑣，而非像馬杜羅、前總統查維茲（Hugo Chavez）那樣依賴古巴安全部隊。一位委內瑞拉前情報官員透露，在委內瑞拉國家情報總局內部有些古巴顧問已被撤職。另有兩位消息人士稱，一些古巴醫務人員和安全顧問最近幾週已乘飛機從委內瑞拉返回古巴。

    另外，一名親近委內瑞拉執政黨的消息人士稱，古巴人是在美國施壓下，奉羅德里格斯之命離開的。然而古巴人是被委內瑞拉新領導階層強迫離開、自願離開，還是被哈瓦那當局召回，目前各方說法仍不一。

    一位熟悉此事的美國消息人士聲稱，雖然古巴的影響力正在減弱，但一些秘密情報人員可能會留在美國，觀察政治局勢的發展。曾在拜登政府擔任美國駐美洲國家組織大使的莫拉（Frank Mora）表示，「羅德里格斯行事非常謹慎，她想與古巴人保持距離，直到局勢平靜下來、牢牢掌握權力為止，但羅德里格斯也不打算完全拋棄他們。」

