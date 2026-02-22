插手日本眾院大選！中國數百AI帳號暗中「反高市認知作戰」

日媒調查發現，在日本眾議院選舉前，有將近400個和中國相關的X帳號展開「反高市早苗認知作戰」。（路透）

日本眾議院選舉8日舉行，首相高市早苗率自民黨橫掃狂勝，不過，《日本經濟新聞》調查發現，在選前有將近400個和中國相關的X帳號，以AI生成方式展開「反高市早苗認知作戰」。

作家福澤喬在臉書粉專「Joel來談日本」分享了新聞內容，指稱這些X帳號在眾院選舉期間大量發布「國民背叛者高市早苗」、「高市早苗下台」、「高市早苗辭職」等日文標籤，吸引日本網友關注並提高擴散性。

調查顯示，上述帳號的一致性高得很不自然，例如有多個帳號使用相同頭像．ID取名方式也呈現規律性，像是用同個模板批次產出的。另外，這些帳號創辦時間高度統一，至少有76％是在去年12月才註冊，顯示背後可能存在可隨時投入的帳號庫，等到需要時再集中啟動。

這將近400個帳號還有分工的情況，一部分負責把指控內容先PO出來，另一部分則透過轉發、引用與貼標籤，把同組訊息推進X演算法的推薦機制，並將自身的在地訊息隱藏起來，避免遭到追查。

不過，這些造假內容仍留下不少中文痕跡，例如日文漢字轉換錯誤、用詞帶有中文直譯的感覺，甚至連圖片字體都殘留簡體字的特徵。

至於中國這次認知操作的核心，特別集中在舊統一教會的相關爭議，包括大量引用名為「TM特別報告」的素材，並把內容改寫成各種日語版本，讓訊息看起來像是不同帳號提出的多角度指控，但實際都還是來自同套劇本。

這些帳號所使用的圖像中，有59個被判定為AI生成，其中43個可能是以中國企業所開發的AI製作，主題涵蓋誇張展示中國軍事與經濟、批判日本戰爭責任、美軍基地矛盾、生活困苦與過勞焦慮，甚至延伸到「選舉不公」等議題。

調查指出，中國這波行動，未必是想要直接左右日本眾院選舉結果，但無疑展示出外國勢力介入民主程序的情況正在升級。其AI圖像透過擷取日常場景，以年齡、性別、職業去分化社會情緒，讓網友在滑到的數秒鐘內被刺激進而煽動情緒。

這類行動同時帶有測試的意圖，似乎想看看隱去帳號在地資料後能躲過多少追查，並觀察AI圖像能否提高互動率、X演算法是否會把政權批判推送給目標人群。

福澤喬認為，日經的這份報告對於台灣今年底即將迎來的地方選舉，會有很大的幫助，其中特別需要注意的是，現在臉書上許多名為「OO人」的在地社團帳號，都有很濃厚的中國認知帳號的風格。

