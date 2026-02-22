驚！日本千葉工業大學校長 疑涉入淫魔富豪案

日本千葉工業大學校長伊藤穰一，疑涉入淫魔富豪艾普斯坦案。（圖擷自千葉工業大學官網）

日本千葉縣習志野市千葉工業大學校長伊藤穰一，曾任美國麻省理工學院媒體實驗室主管，專注於網際網路和區塊鏈研究，被稱為「日本網路教父」。不過，今年的世界駭客大賽（DEFCON）宣布禁止伊藤穰一參加，因為他和淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件有關，引發各界議論。

據《朝日新聞》報導，世界駭客大賽禁止和艾普斯坦相關的3人參與，包括伊藤穰一、駭客霍爾曼（Pablos Holman）、網路安全專家伊奧佐（Vincenzo Iozzo）。

從美國司法部今年1月公開的檔案來看，伊藤穰一曾試圖協助艾普斯坦掩蓋犯罪痕跡。不過，千葉工業大學接受日本經濟媒體《NADA NEWS》採訪時，否認校長捲入淫魔富豪案。

千葉工業大學表示，伊藤穰一於2023年擔任校長前，校方曾做過背景調查，包括向麻省理工等第三方取得調查資料，並未發現任何非法或不當行為，伊藤穰一也強調自己從未參與犯罪，也沒有在旁觀看犯罪活動。

