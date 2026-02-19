紅白藍金配色亮相 美軍公布新一代空軍一號塗裝方案

已換上紅白藍金新色塗裝的美國C-32A行政專機（編號99-0003），近日在德州格林維爾（Greenville）現蹤；這款機種主要負責運載美國副總統及內閣高層。（圖取自TT-33 Operator）

美國空軍正式揭曉未來行政專機機隊的塗裝方案。這套被命名為「新世代行政專機塗裝」（Next Generation Executive Transport, NGET）的設計，將應用於下一代「空軍一號」以及多款政府高層專機，正式取代自1962年沿用至今的淺藍、白色系配色，改採以紅、白、深藍與金色為主的設計規格。

專業航空網站《The Aviationist》分析指出，新設計在機身側面加入了一條具備高度辨識度的「金邊線條」（Gold Pinstripe），這條金線將上半部的純白機身與下半部的深藍色機腹區隔，中間嵌有一條貫穿全機的亮紅色條紋。

這套配色方案大幅參考了川普總統於第一任期提出的構想。除了代號 VC-25B 的波音747-8i（Boeing 747-8i）空軍一號主機外，負責運載副總統與內閣成員的 C-32A（Boeing 757）也將同步採用這套色彩方案。首架噴塗新裝的 C-32A 行政專機預計在數月內交付。

C-32A （99-0003） as VADER20 landing at KGVT sporting the new livery https://t.co/fKuTd7EObo pic.twitter.com/7cgJejavzy — TT-33 operator （@Tt33operator） February 17, 2026

新塗裝在技術面曾引發關於「熱管理」（Thermal Management）的討論。航空專家指出，深藍色漆料在約9144公尺（約3萬英呎）高度飛行及地面曝曬時，表面溫度會高於淺色漆。由於空軍一號內部裝有大量精密電子設備與衛星防禦系統，散熱效率直接關係到機載系統的穩定性。

美軍並未透露如何克服相關物理挑戰，但外界推測可能透過強化環境控制系統（ECS）或採用特殊漆料技術以降低吸熱量。雖然這類調整可能增加工程複雜度與維護成本，但美軍目前已將此列為正式執行方案。

目前 VC-25B 計畫由波音公司（Boeing）執行，因研發進度延遲，預計首架新機將於2028年交付。該計畫的固定價格合約目前總成本預估超過50億美元（約新台幣1570億元）。

在此過渡期間，美軍委託 L3Harris 改裝一架卡達贈送的豪華波音747作為臨時專機；另斥資125.6億元台幣購買兩架二手747-8建立訓練與零件體系，以因應舊有機隊快速老化的問題。這套 NGET 塗裝將逐步落實於整個行政專機機隊，成為美國未來數十年在空中執行外交任務的正式視覺規格。

