強調全力修憲！高市早苗：持續挑戰決不放棄

日本首相高市早苗18日晚間於官邸召開記者會，再次強調將全力修改憲法與皇室典範。（路透資料照）

日本首相高市早苗18日晚間在第2屆內閣啟動之後，於官邸召開記者會，再次強調將全力修改憲法與皇室典範。

高市當天才在自民黨眾、參兩院總會，表明修憲與修正皇室典範的意願，強調「不挑戰的國家沒有未來」。

請繼續往下閱讀...

共同社報導，高市18日晚間10時左右強調，「自民黨將持續挑戰，決不放棄，這是我本人的信條」。她表示，作為自民黨總裁，將儘早發起修憲動議、創造全體國民公投，「堅持不懈地努力」。

針對修改皇室典範，高市稱，期待相關討論取得進展，將經過國會討論迅速推動；修憲方面，她僅表達了作為首相對加速跨黨派討論、國民討論深化的期待，此外作為黨總裁，她還認為國會有關憲法的討論「已部分成熟」。

高市當天將第2屆內閣啟動稱作「高市內閣2.0開啟」，她表示，「作為作出決斷、向前邁進、敢於挑戰的內閣，將實現有希望的未來」。

高市早苗18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相。本次特別國會的關注重點，將包括負責任積極財政、強化安全保障，及修改憲法與皇室典範等3大主軸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法