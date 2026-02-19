為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    強調全力修憲！高市早苗：持續挑戰決不放棄

    2026/02/19 12:10 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗18日晚間於官邸召開記者會，再次強調將全力修改憲法與皇室典範。（路透資料照）

    日本首相高市早苗18日晚間於官邸召開記者會，再次強調將全力修改憲法與皇室典範。（路透資料照）

    日本首相高市早苗18日晚間在第2屆內閣啟動之後，於官邸召開記者會，再次強調將全力修改憲法與皇室典範。

    高市當天才在自民黨眾、參兩院總會，表明修憲與修正皇室典範的意願，強調「不挑戰的國家沒有未來」。

    共同社報導，高市18日晚間10時左右強調，「自民黨將持續挑戰，決不放棄，這是我本人的信條」。她表示，作為自民黨總裁，將儘早發起修憲動議、創造全體國民公投，「堅持不懈地努力」。

    針對修改皇室典範，高市稱，期待相關討論取得進展，將經過國會討論迅速推動；修憲方面，她僅表達了作為首相對加速跨黨派討論、國民討論深化的期待，此外作為黨總裁，她還認為國會有關憲法的討論「已部分成熟」。

    高市當天將第2屆內閣啟動稱作「高市內閣2.0開啟」，她表示，「作為作出決斷、向前邁進、敢於挑戰的內閣，將實現有希望的未來」。

    高市早苗18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相。本次特別國會的關注重點，將包括負責任積極財政、強化安全保障，及修改憲法與皇室典範等3大主軸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播