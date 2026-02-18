川普奪島威脅加速北歐團結 更新《赫爾辛基條約》提升自治區地位

丹麥國王佛瑞德里即將訪問格陵蘭。圖為在他來訪前的16日拍攝的格陵蘭首府努克的貨櫃碼頭。（路透）

有鑑於美國總統川普頻揚言要控制丹麥的海外自治領地格陵蘭，北歐各國已加強合作，18日在丹麥哥本哈根舉行部長級會議，將討論更新有「北歐憲法」之稱的《赫爾辛基條約》（Helsinki Treaty），以提升包括格陵蘭在內的該區自治區在區域合作上的地位。

來自丹麥、丹麥自治領地格陵蘭與法羅群島（Faroe Islands）、芬蘭、芬蘭自治區奧蘭群島（Aland）、冰島、挪威與瑞典的8名北約合作部長開會討論的重點之一，在於更新北歐5國在1962年通過的《赫爾辛基條約》，以賦予格陵蘭、法羅群島與奧蘭群島完全權利。

《赫爾辛基條約》旨在促進北歐5國合作，為在「北歐理事會」（The Nordic Council）與「北歐部長理事會」（Nordic Council of Ministers）的合作奠基。

格、法、奧3個自治體雖是「北歐理事會」成員，然其權益仍有別於主權國家北歐5國，像是始終被排除在針對安全與相關議題（如烏克蘭戰爭）的會議之外。這些自治體過去數十年來一直爭取在「北歐理事會」中享有平等地位，格陵蘭還曾在2024年時為此抵制與會。

丹麥的北歐合作部長達林（Morten Dahlin）表示，更新《赫爾辛基條約》是具有歷史意義的一步，也是北歐合作的未來保障；格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）則說，格陵蘭會積極參與成立1個負責更新該條約的委員會，更新《赫爾辛基條約》的進程，將對格陵蘭能否在北歐合作上被視為平等夥伴，具有決定性意義。

針對川普以中俄在北極圈擴權為由要拿下格陵蘭，丹麥及其歐洲盟友已回絕此一要求。儘管格陵蘭的民調顯示，該島5.7萬居民大多希望有朝一日能脫離丹麥獨立，但格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）本月稍早說，若不得不在美、丹之間選邊站，格陵蘭人會選丹麥。

