台灣球迷東京巨蛋默默撿垃圾 日網友狂讚：這就是為什麼我愛台灣人

2026年世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼進行中，許多台灣球迷也特地飛到東京為台灣隊加油，讓網友笑稱是把東京巨蛋變台北大巨蛋。有女網友發出影片分享，先生在比賽結束後隨手撿起地上的垃圾，影片被日本網友轉發後，已破百萬瀏覽，也讓日本網友大讚，「這就是為什麼我愛台灣人」。

一名女網友在Threads發出一段影片，稱一定要表揚一下先生，台日比賽結束後，只要經過的路線有遺留的垃圾他都會隨手撿起，就連垃圾袋也都是撿來的。影片中一位戴台灣隊球帽的台灣球迷，看完比賽後散場時不斷撿垃圾，還順手撿起被丟在地上的飲料杯，讓網友紛紛大讚，「好榜樣」！

影片曝光後，還有日本網友轉發，吸引超過120萬人次瀏覽，直呼「這就是為什麼我愛台灣人」。日本網友也紛紛表示，「台灣，一個我們能夠彼此理解的國家」、「完全相反中國人」、「好想交台灣朋友」、「台灣人的水準真的很高」、「希望台灣能夠順利晉級」、「台灣人真的很棒」、「感覺台灣人跟日本人差不多，心地都很善良也很溫柔」。

