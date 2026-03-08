卓榮泰赴日看WBC 溫朗東：這是一次不會明講的外交突破

行政院長卓榮泰受訪表示，赴日是自費且是私人的活動。（記者林正坤攝）

行政院長卓榮泰昨（7日）親自飛到東京為台灣隊加油，被視為是台灣外交突破，儘管解釋是休假且自費行程，還是挨轟「公器私用」。對此，名嘴溫朗東表示，卓榮泰的一小步，是台日關係的一大步。54年來，沒有一個現任院長踏上日本國土，而卓榮泰做到了。

溫朗東在臉書發文表示，藍營氣急逼問，「包機多少錢？」、「難道傾家蕩產去看球？」逼行政院把「私人行程」改口成「外交行程」。一旦官方承認，台日默契被說破，中國就有了打壓台灣、施壓日本的理由。「表面上監督花費，實則給中國遞子彈」。

溫朗東指出，這是一次不會明講的外交突破，民進黨立委郭國文說，這趟行程是自民黨萩生田光一跟前駐日代表謝長廷居中促成，萩生田是安倍晉三的核心親信，高市早苗上任後，把他拉進黨中央，擔任幹事長代行。萩生田去年十二月訪台會見賴清德，中國外交部公開抗議。三個月後，萩生田居中促成台灣行政院長踏上日本國土。

他說，華航專機前一天從桃園飛到松山待命，隔天清晨從空軍松山指揮部起飛，降落羽田。一架從台灣軍方基地起飛的包機，進入日本領空，降落日本政府管轄的機場。沒有日方事先許可跟安全協調，這架飛機無法降落。駐日代表李逸洋、運動部長李洋全程陪同，政院透露「基於台日默契，不會有正式說明」。「默契」一詞，就是外交協調的鐵證。

溫朗東認為，藍營要做的，就是打破台日默契，給中國送槍。國民黨可以不愛棒球，可以不在乎台灣五比四贏了韓國，可以不被球場上的「台灣尚勇」感動。但作為最大在野黨，有一條底限：你可以不在乎棒球，但你不能不在乎台灣。

