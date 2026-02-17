民主剛果東部30年內亂 無人機戰爭打破權力均勢

無人機戰爭也現身剛果民主共和國東部，打破當地長達30年的衝突的權力均勢。圖為民主剛果一名武裝部隊成員大腿中彈，同袍協助送醫。（路透）

一如在烏克蘭、蘇丹以及飽受「聖戰士」暴力騷擾的非洲沙赫爾（Sahel）地區，無人機戰爭也現身剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，簡稱「民主剛果」）東部，打破當地長達30年的衝突的權力均勢。

本月初的1場攻擊，顯示無人機在「民主剛果」東部衝突中的重要性正與日俱增：「民主剛果」的叛軍組織「3月23日運動」（M23）宣稱，已利用無人機攻擊位於具有戰略意義的吉桑干尼（Kisangani）機場「軍用無人機指揮中心」。

請繼續往下閱讀...

吉桑干尼機場距離「民主剛果」政府軍與M23衝突前線約數百公里，正好夾在位於「民主剛果」西部的首都金夏沙，以及M23的根據地「民主剛果」東部之間，是「民主剛果」的2大軍事戰略支柱─政府軍的攻擊式無人機與俄製「蘇愷」（Sukhoi）戰鬥機─的起飛基地。

相較之下，M23及其背後靠山盧安達憑藉訓練與武器皆更精良，在地面戰上較占優勢─此等優勢讓在2021年再次作亂的M23，得以在資源豐富的「民主剛果」東部地區控制大片土地，包括在2025年初攻占「民主剛果」東部重要首府果瑪（Goma）與布卡伏（Bukavu）。

「民主剛果」軍方透過採購長程攻擊式無人機，特別是中國製的「彩虹4」（CH4）無人機以及土耳其安卡無人機（TAI Anka），維持相對的制空權；為M23撐腰的盧安達也對此進行反制，在2國邊境沿線部署精密的GPS干擾系統。聯合國專家指出，這些干擾系統也影響「民主剛果」境內的民航機與人道救援航班。

在此同時，與某個隱晦的私兵公司網絡（其中某些私兵公司還牽扯到美國總統川普的盟友）有關的外籍傭兵，也現身「民主剛果」東部以支援政府軍，其中部分外籍傭兵還操作無人機。在川普的呼籲與斡旋下，「民主剛果」與其東鄰盧安達去年簽署和平協議，但地面與空中戰鬥並未因此停歇。

