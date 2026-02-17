中國民眾帶父母赴日觀光14天 自家網友大讚：跟政府反著做就對了

有中國民眾帶著父母到日本旅遊14天，獲得不少自家網友的認同。圖為在東京淺草寺穿著和服的中國遊客，與本新聞無關。（法新社）

日本首相高市早苗去年11月對「台灣有事」表態後，中國多次呼籲民眾避免赴日藉此抵制。不過，有中國人本月上傳影片，透露自己帶著父母到日本旅遊14天，獲得不少自家網友的讚賞，還有人高呼「跟咱馮（咱媽，指中國政府）說的反著來就對了」。

從這名中國人PO出的影片中可以看到3本護照和機票，以及到日本各地景點觀光、去不同餐廳吃美食的過程。其他中國網友見狀議論紛紛，除了羨慕「有錢真好」之外，不少人也PO出自己到日本遊玩所拍攝的照片同樂。

有中國網友笑稱，「不管他們（指政府）說什麼，反著做就行了，不會錯的」、「日本旅遊體驗真的好，自然環境不錯、食藥安全到位，服務也很nice」；還有人透露自己打算3月要去日本，因為之前夏、秋、冬季都去過了，這次要把春季補齊。

當然，也有小粉紅（中國極端愛國主義者）怒斥「這時候（指中日鬧翻後）還去」，隨即被其他人狠嗆「你不去就行了」；還有人直指現在是去日本旅遊最好的時候，因為「同胞變少了」。

上傳這則影片的民眾透露，他是在全日本空活動時搶到了機票，順便訂了飯店，因此機+酒比較便宜，不過觀光時有買不少東西，他和父母這14天平均下來，每人大概花了1萬多人民幣（1萬人民幣約新台幣4.5萬元）。

