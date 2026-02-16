在太空真的會「動腦」！大腦向上向後飄 待越久位移越大

最新研究發現，在太空停留時間越長，大腦在顱骨內的位移幅度越大。（美聯社）

人類太空活動恐有後遺症出現！有最新研究發現，在太空停留時間越長，大腦在顱骨內的位移幅度越大，這些發現目前尚未顯示出立即的健康風險，不過仍有助於科學家理解微重力對人體的生理影響，協助設計出更安全的太空任務。

據科普網站《LiveScience》報導，一項最新研究分析了26名太空人的腦部核磁共振（MRI）掃描結果，發現停留在太空時間越長，大腦在顱骨內的位移幅度越大，大腦會在顱內向上與向後移動，並出現形變。

在地球上，重力持續將人體與大腦內的體液向地心方向拉動，而在太空中，這股力量消失，體液會向頭部集中，導致太空人臉部浮腫。在正常重力下，大腦、腦脊髓液與周圍組織會維持穩定平衡，但在微重力環境中，這種平衡會被打破。

失去向下拉的重力後，大腦在顱骨內「漂浮」，並受到周圍軟組織與顱骨本身的各種力量影響。

過去研究顯示，太空飛行後大腦位置似乎會升高，但未詳細分析不同腦區的變化，新研究分析了26名太空人的腦部MRI掃描資料，這些太空人在太空停留時間從數週到一年以上不等。

結果發現，太空飛行後，大腦明顯向上與向後移動，而且停留時間越長，位移幅度越大。在國際太空站停留約一年的太空人中，大腦頂部某些區域向上移動超過2毫米，在顱骨這種高度緊密的空間中，2毫米的位移其實相當顯著，其中與運動與感覺相關的腦區位移幅度最大。

追蹤顯示，大多數位移與形變在返回地球6個月後逐漸恢復正常。不過，向後位移的部分恢復較少，研究人員研判，地球重力是向下拉動，而非向前，因此某些太空造成的影響可能持續更久。

儘管發現大腦位移，但太空人並未出現明顯症狀，例如頭痛或腦霧等，未顯示存在立即的健康風險，但了解大腦在太空中的位移與恢復過程，有助於科學家理解微重力對人體生理的影響，並協助太空機構設計更安全的任務。

